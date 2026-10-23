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颱風薔琵來襲 新北部分醫院24日上午開特別門診

中央社／ 新北23日電

颱風薔琵來襲，24日上午實施颱風特別門診的醫院包括板橋亞東醫院、天主教耕莘醫療體系、輔大醫院、衛福部雙和醫院；多數醫院的住院、急診及透析服務仍照常服務。

板橋區亞東紀念醫院今天晚間表示，因應颱風薔琵來襲，亞東醫院24日（星期六）一般門診、各項門診檢查及治療、接駁車暫停，上午診實施颱風特別門診。科別含心臟內科、內科、神經內科、家醫科、心臟外科、外科、泌尿科、骨科、婦產科、精神科。

亞東醫院說，急診、住院、抽血及血液透析照常服務。原排定之門診手術，請再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日前往醫院治療。

天主教耕莘醫療體系表示，新店耕莘醫院24日上午颱風特別門診有內科、外科、婦產科、兒科。安康耕莘醫院上午颱風特別門診只有內科與外科；永和耕莘醫院上午颱風特別門診包括內科、外科、婦產科、兒科、骨科。其他醫療急診與住院正常服務。

輔大醫院表示，24日上午開設颱風特別門診的僅有一般內科、一般外科，所有常規門診與抽血檢驗暫停，急診與住院正常。

衛生福利部雙和醫院說，24日上午開設颱風特別門診，內、外、兒科各一診，原已掛號24日門診的病友，請自行選擇其他方便就診的時間再次掛號，另外，住院及急診維持正常運作。

新北市立土城醫院表示，24日門診及檢查全部暫停，另住院、手術、急診及透析服務仍照常。

台北慈濟醫院表示，24日門診、抽血檢驗、健檢、日照中心與居家長照均暫停服務。住院、急診、血液透析正常服務。

新北 醫院

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