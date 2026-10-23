薔琵撲台再放一天颱風假 北市聯醫、萬芳醫院服務變動看這

薔琵颱風來襲，台北市明天停班課，台北市立聯合醫院部分院區僅開立颱風特別門診、各附設院外門診全天停診，而萬芳醫院設有颱風領藥特別門診，內、外科上午各開設一診，一般門診及復健等服務暫停。

北市聯醫表示，明天部分院區僅開立颱風特別門診；各附設院外門診全天停診；原已排定各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業；各院區所舉辦的活動將順延，確定日期另行公布。

萬芳醫院也調整部分醫療服務，颱風領藥特別門診為內、外科上午各開設一診，僅接受現場掛號，不提供網路掛號；下午與夜間門診暫停；急診、門診手術、住院手術、住院、洗腎及接生服務維持正常運作；慢箋領藥服務時間為上午8時至中午12時；全日一般門診、健檢、檢驗、檢查及復健服務暫停。