薔琵颱風風雨漸強 蔣萬安提醒：今天晚間到明天清晨風雨最強

台北市長蔣萬安晚間主持薔琵颱風第3次工作會報，蔣萬安提醒，需要特別注意今天晚間到明天清晨，風雨最大，明傍晚6時之後，才會脫離暴風圈。

北市氣象團隊指出，從現在到明天清晨，颱風逐漸靠台北市，比較強的降雨也會移入，會帶來比較大的風雨。今天下午，北市各地的風雨，士林區文化大學山區部分有出現最大13級風。平地在北投、石牌、關渡有10級風，內湖有11級風，較大風速大多都出現在下午5時之後。

氣象團隊指出，氣象署估計薔琵颱風中心今晚逐漸往北市靠近，遠離時間點，預計在這明天接近中午以後，逐漸遠離。明天比較大的風雨，大約是在中午之前，傍晚6時之後會脫離暴風圈。

氣象團隊提醒，今天晚上氣象署估計薔琵颱風由於導引氣流減弱，移速比較慢，可能出現滯流打轉情況，颱風中心開始靠近北市時，需要特別注意，今天晚間到這個明天清晨，風雨最大，陣風部分估計市區9到10級，郊區可達11級。