薔琵颱風撲台…北捷文湖線、高架平面路段持續停駛 明天首班車仍未知

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔近日坐上輪椅，體驗中華路新建人行道及從永信國小前往英文補習班的路線，發現人行道斜坡接縫高低不平，部分路段障礙物多，輪椅通行相當費力，甚至有向後翻覆的風險；通學路線也有部分路段未設人行道，輪椅使用者與車輛爭道，險象環生。

2026-10-23 14:04