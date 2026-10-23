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薔琵颱風撲台…北捷文湖線、高架平面路段持續停駛 明天首班車仍未知
薔琵颱風影響，雙北市明天再度停班課，台北捷運公司今天晚間表示，文湖線與高運量平面、高架路段晚間6時起已因風速過大達停駛標準，明天首班車須視天候及軌道巡檢狀況，另行通知。
北捷表示，淡水信義線地下段、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約12分鐘（南勢角站-大橋頭站重疊區段約6分鐘），並視運量及人潮狀況彈性調整列車服務班距。木柵機廠停車場配合市府疏散水門政策開放免費停車，其餘停車場則正常營運；另南港展覽館站及板橋站桌球場正常營運。
北捷說，遺失物中心、北投會館（僅北捷行旅維持營運）、逃生體驗營、捷運商品館暫停服務。心中山萬聖節「反派童話派對」活動，明天暫停舉行；台北車站B3層「LiMA捷伴原選展售會」，明天暫停營業，25日至26日將視停班停課情形調整，請民眾留意相關公告資訊。
北捷指出，大安森林公園站陽光大廳「2026全國電子飛鏢錦標賽」昨日賽事延至10月26日(週一)，並於當日下午1時舉辦閉幕式，詳細資訊及明後天賽事可上中華民國飛鏢總會官方網站查詢。
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