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周六颱風假周日又停收垃圾 新北環保局明加班清運

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
為因應颱風過後環境清理，環保局整備近 6000 名清潔隊員2525 輛車輛機具，將於明日一早將視各地風雨情形，提前展開街道清掃與髒亂點清除作業。圖／新北市府提供
為因應颱風過後環境清理，環保局整備近 6000 名清潔隊員2525 輛車輛機具，將於明日一早將視各地風雨情形，提前展開街道清掃與髒亂點清除作業。圖／新北市府提供

薔琵颱風影響，新北市今天及明日都停班停課，新北環保局表示，考量25日(周日)為垃圾收運例休日，為顧及民眾丟垃圾需求，環保局將在24日(周六)中午過後將加班收運垃圾。收運時間原則比照原周六時段，少部分山區或社區將視實際天氣狀況及需求彈性調整。

環保局表示，為配合各區災後復原工作，加上23日暫停收運可能致使垃圾交付量大幅增加，垃圾車實際抵達時間可能有所順延，請民眾多加留意里長廣播或垃圾車鈴聲。此外，受颱風風雨影響，部分道路可能仍有積水、濕滑或散落物，環保局特別呼籲，民眾外出交付垃圾時務必多加留意周遭路況，確保自身安全。

為因應颱風過後環境清理，環保局已先行整備近 6000 名清潔隊員2525 輛車輛機具，並簽訂災後復原協力廠商，將於明日一早將視各地風雨情形，在確保出勤人員安全無虞的前提下，提前展開街道清掃與髒亂點清除作業，優先恢復主、次要道路整潔，還給市民乾淨的生活環境。

環保局提醒，颱風大雨後極易造成積水，為杜絕登革熱疫情，請市民朋友於颱風過後加強巡視居家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」四大步驟，澈底清除積水容器，降低病媒蚊孳生機率。

薔琵颱風 環保局

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