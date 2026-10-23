「8分鐘的救災率」來自平日努力累積 北市副市長感性發文謝基層

薔琵颱風在台北市帶來強勁風雨，市區陸續傳出樹木倒塌災情。其中，信義區一處路樹倒塌案件，公園處同仁在民眾通報後，短短8分鐘就趕到現場處理，許多市民讚爆。台北市副市長張溫德在臉書指出，8分鐘的救災效率，來自平日努力累積。

張溫德指出，這樣的效率，背後是第一線同仁平日持續巡查、整備與專業訓練所累積的成果。這段時間，樹木管理議題受到許多關注。看著公園處同仁為了一張張引發討論的照片，不斷奔走現場、查證資料、釐清事實，再一一向外界說明，確實相當辛苦。

他說，對市府來說，樹木維護與公共安全從來不是二選一，而是必須同時兼顧的責任。市府希望保留更多健康的樹木，讓城市擁有更多綠蔭；但面對病弱樹木及極端氣候帶來的風險，也必須透過專業評估與必要處置，保障市民安全。

張溫德表示，近期他也持續召開跨局處會議並與專家學者討論，要求精進樹木管理機制，強化專業評估、作業程序及資訊公開。市民的關心與監督，是市府持續改進的動力；第一線同仁的專業與努力，也同樣值得肯定。

他說，颱風期間，感謝公園處及所有投入防救災工作的市府同仁，持續堅守崗位。「守護城市綠蔭，守護市民安全，是我們不變的責任。」謝謝每一位辛苦的同仁，也請大家務必注意安全。