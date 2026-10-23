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薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

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薔琵颱風逼近 北捷文湖線和這幾處18時起「全面停駛」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
薔琵颱風影響，台北捷運文湖線及高運量高架平面路段今天晚間6時起暫停營運。聯合報系資料照
薔琵颱風影響，台北捷運文湖線及高運量高架平面路段今天晚間6時起暫停營運。聯合報系資料照

薔琵颱風來襲，台北捷運公司今下午5時許宣布，因風速已達列車停駛標準，文湖線及高運量高架、平面路段晚間6時起暫停營運，其餘路線不受影響，視實際狀況恢復營運及調整列車服務班距。

北捷表示，今天捷運文湖線及高運量平面、高架路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站），風速已達列車停駛標準，將於晚間6時起暫停營運，恢復營運時間視天候與實際狀況，另行通知；淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線地下段維持正常營運，並視人潮狀況彈性調整列車服務班距。 

北捷說，木柵機廠停車場配合市府疏散水門政策開放免費停車，其餘停車場則正常營運。民眾可透過「台北捷運Go」App、車站廣播、旅客資訊顯示器、月台電視及相關告示等獲得列車到站訊息及營運狀況，或洽北捷02-25363001轉9、台北市民當家熱線1999。

薔琵颱風 文湖線 北捷

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