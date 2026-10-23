冒風雨拚搶災…北市路樹倒塌案件達155件 迅速處理完成102件

薔琵颱風侵襲，北市至下午4時，統計路樹倒塌案件為155件，但已處理完畢102件。有網友說，北投普濟寺參道一早倒一棵大樹，無法通行，8時許通報，11時前就處理好，完全乾淨，謝謝有這麼有效率的市長與市府團隊。

今天停止上班上課，但強風及陣雨，使得北市多處傳出樹木或路燈災情，尤其北投山區風勢更為明顯，造成包括北投區泉源路、竹子湖路、中山路、溫泉路、東昇路、士林區中社路、中山區林森北路、大安區建國南路一段、文山區興隆路四段、萬華區萬大路等處發生樹枝斷落或樹木傾倒情形。

北市工務局指出，截至下午4時，路樹倒塌案件為155件，處理完畢102件，搶災人員皆立即冒著風雨出動，目前已動員311人力、67車輛、134部機具，並迅速排除狀況，維持市區通行順暢及環境安全。

公園處表示，防範強風豪雨可能導致部分樹木產生斷枝或傾倒狀況，昨日已完成樹木加固支撐作業，對於地方要求協助預防性修剪樹木，公園處亦緊急派工處理，務求降低樹木災損。

公園處指出，這次薔琵強風可能達到12級，樹木受到風壓，可能產生斷枝或傾倒，請民眾盡量勿外出，車輛盡量勿停放於樹下周圍，以保障安全。