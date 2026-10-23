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社宅裝冷氣「一國三制」...自己買、花錢租、新戶享標配

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市上萬戶社宅出租，冷氣配裝方式為住戶自己買、以租代買、以及新建或施工中的社宅納入標準配備。聯合報系資料照
台北市上萬戶社宅出租，冷氣配裝方式為住戶自己買、以租代買、以及新建或施工中的社宅納入標準配備。聯合報系資料照

北市上萬戶社宅出租，冷氣配裝卻是「一國3制」，攸關入住成本。即使市府宣布冷氣將是未來完工社宅的標配，議員認為應有一致標準，要求完善既有社宅配置及退租承接機制；都發局說，曾試辦住戶退租冷氣媒合，僅成功1戶而未再辦，將持續精進租賃模式。

北市住都中心接管的社宅包含明倫、廣慈、興隆E區等43處，議員詹為元發現，社宅3種配裝方式為住戶自己買、以租代買、以及新建或施工中的社宅納入標準配備；同是北市社宅，卻因住進不同社宅、興建時間不同，就有不同的設備標準和入住成本，並不合理。

住都中心去年6月推出「以租代買」媒合模式，住戶如有冷氣需求，繳保證金、租賃期滿冷氣歸屬住戶，至今6處社宅媒合率為11.52%。詹發現，該制度實際涵蓋範圍仍有限，僅部分社宅適用，多數既有社宅的住戶仍須自行負擔冷氣購置及安裝費用，形成不同社宅住戶之間的設備及經濟負擔差異。

他說，市府既然朝向把冷氣列為社宅標準配備，就不應該長期維持「新社宅有冷氣、舊社宅自己處理」，建議提出既有社宅的分階段改善計畫，例如配合冷氣老舊汰換、社宅整修或住戶退租時逐步補上。

也有民眾向詹為元反映，入住後自行購置及安裝冷氣，租期屆滿搬離時，冷氣仍可正常使用，希望直接留給下位承租人使用，卻因現行規定而必須自行拆除；若搬遷後沒其他使用需求，不僅產生拆裝成本，也可能使堪用的設備被轉售、回收或報廢，浪費資源。詹建議，市府可建立住戶自購冷氣承接機制。

都發局坦言，去年曾在興隆D2區社宅試辦半年的住戶退租冷氣媒合計畫，由於冷氣屬前住戶私有財產，其設備品質良窳、保固維修責任歸屬及媒合價金難以取得共識等因素，僅1戶媒合成功，媒合成功率極低；又因冷氣媒合問題導致後承租戶入住處理期程拖延等問題，鑑於與實際需求落差過大，未再擴大辦理。

都發局說，既有社宅冷氣設備的實際營運管理資料，因營運中社宅由住戶自行添購、以租代買，各戶安裝冷氣數量、型號等屬住戶隱私範疇，住都中心尚無法建立相關統計資料。「以租代買」方案，未來逐步擴大社宅範圍並持續精進租賃模式；市府去年6月核定社宅冷氣設備建置方案，將依各社宅規畫設計、工程進度及個案條件逐步推動。

台北市上萬戶社宅出租，冷氣配裝卻是「一國3制」，攸關入住成本。示意圖／聯合報系資料照
台北市上萬戶社宅出租，冷氣配裝卻是「一國3制」，攸關入住成本。示意圖／聯合報系資料照

社宅 冷氣 議員 詹為元 北市

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