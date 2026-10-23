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薔琵颱風來襲新北備戰 侯友宜視察中港東抽水站防汛整備

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
水利局長宋德仁向侯友宜說明新機組運作狀況。記者黃子騰／攝影
水利局長宋德仁向侯友宜說明新機組運作狀況。記者黃子騰／攝影

中颱薔琵持續接近台灣，市長侯友宜於今天上午至五股中港東抽水站視察及慰問辛勞的防汛人員。侯友宜表示，新北市已建置智慧防汛平台，全天候監控全市84座抽水站運作狀況，並提前24小時備戰，全力確保防洪系統暢通，保障市民生命財產安全

水利局長宋德仁表示，中港集水區達1700多公頃，包含了北新莊、泰山與五股地區，地勢低窪、排水條件較為不易，無法以重力自然排放，導致有水就必須靠抽水機抽排。中港東是新北運作最頻繁的抽水站，配置4組豎軸式抽水機與2組沉水式電動抽水機，總抽水量可達每秒60立方公尺，且透過2台沉水式抽水機執行預抽作業，更新後的機組不僅大幅提升運轉效率，也進一步強化預抽操作效能，搭配中港及中港西抽水站聯合操作，替中港大排增加約9萬6000立方公尺滯洪空間。

宋德仁說，抽水站要進行全站改建幾乎是不可能的，因為既有排水系統已經固定，只能在原站址改建。但改建會面臨汛期替代方案不足的問題，因此市府主要採用機組更新的方式，自侯友宜市長上任以來，已累計更新49台抽水機組，大幅改善老舊機組運轉效能。

水利局表示，中港東抽水站機組更新工程總經費為4727萬元，已於2026年8月順利完工，投入防汛工作；為持續強化地方排水能力，預計於2027年起更新西盛、溪美、頂崁、瓦磘等4座抽水站機組與擴建中港抽水站，總經費為23.9億元，市府已獲得中央補助經費為16.75億元，工程預計於2029年4月及2030年底完工。面對薔琵颱風，各抽水站已完成相關防汛整備，隨時待命執行抽水，以排除市區過多的雨水，將淹水風險降到最低。

新北市長侯友宜今天上午視察中港東抽水站。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜今天上午視察中港東抽水站。記者黃子騰／攝影

侯友宜聽取水利局長宋德仁簡報。記者黃子騰／攝影
侯友宜聽取水利局長宋德仁簡報。記者黃子騰／攝影

薔琵颱風 侯友宜

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