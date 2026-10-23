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淡水人氣古蹟「滬尾小學校禮堂」辦返校日活動 即日起報名

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
限量款「滬尾小學校禮堂」積木。圖／淡水古蹟博物館提供
限量款「滬尾小學校禮堂」積木。圖／淡水古蹟博物館提供

深受民眾喜愛的百年古蹟新北淡水「滬尾小學校禮堂」，10月31日、11月1日推出開館3周年返校日活動，同時亮相新設計積木、繪本及戶外共遊區，邀請大小朋友一起返校。現已開放報名。

有別於台籍兒童就讀的「公學校」，滬尾小學校是日治初期淡水地區唯一「小學校（專供日籍兒童初等教育）」，整個校舍目前僅遺留1923年落成的禮堂，為當年典型紅磚造公共建築，一度荒廢淹沒在後期違章建築中，直到2006年指定為市定古蹟，2022年修復完工。

滬尾小學校禮堂位在新北市淡水區新生街30巷28號，紅磚外牆上有弧拱與扶壁柱，嵌有圓拱木窗及平拱木門，融合東西方建築風格，也是「囧臉」古蹟成員之一，比淡水海關碼頭的洋樓多了白色眉毛和鬍子，深受民眾喜愛。

新北市立淡水古蹟博物館將於10月31日（周六）、11月1日（周日）在滬尾小學校禮堂舉辦開放3周年返校日活動，推出「體操總動員」、「日治童玩DIY」、「手作古蹟積木」3堂選修課，每堂課開2班、每班20人，共計6班、120個名額，今天上午10時起於淡水古蹟博物館官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw開放報名，免學雜費，額滿為止。

返校上課之餘，禮堂也同步開放新增的親子積木、繪本及戶外共遊區，積木區免費借用積木箱，並展示7組微型古蹟積木作品；復舊教室則增設繪本區，除了可以近距離欣賞古蹟空間，也提供實體書籍供親子閱讀。戶外區則備有套圈圈、溜溜球、丟沙包、踢毽子、銅拱仔車等傳統童玩，與室內區的日式童玩相映成趣，讓大小朋友在遊戲中感受不同時代的童玩樂趣。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，滬尾小學校禮堂是承載淡水教育歷史的百年古蹟，古蹟不只是保存過去，也能成為與日常生活連結的公共空間。開館3周年之際以「玩、讀、動」為概念，增設積木、繪本及傳統童玩等親子設施，返校日邀請大小朋友回到百年校舍選修有趣的課程，這次不用考試，也沒有學業壓力，希望大家在輕鬆愉快的氛圍中親近古蹟，感受百年建築融入現代生活的魅力。

淡水人氣古蹟囧臉「滬尾小學校禮堂」，10月31日、11月1日推出開館3周年返校日活動，同時亮相新設計積木、繪本及戶外共遊區，邀請大小朋友一起返校。現已開放報名。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水人氣古蹟囧臉「滬尾小學校禮堂」，10月31日、11月1日推出開館3周年返校日活動，同時亮相新設計積木、繪本及戶外共遊區，邀請大小朋友一起返校。現已開放報名。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水人氣古蹟囧臉「滬尾小學校禮堂」，10月31日、11月1日推出開館3周年返校日活動，同時亮相新設計積木、繪本及戶外共遊區，邀請大小朋友一起返校。現已開放報名。圖／淡水古蹟博物館提供
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