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影／薔琵颱風逼近 三峽南靖部落137人預防性撤離

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供
因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供

因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業，全力維護轄區居民生命財產安全。

三峽警分局表示，於22日上午8時55分許接獲鶯歌區公所通知，因應颱風可能造成河川水位上漲及低窪地區安全疑慮，於下午2時在三鶯大橋下南靖部落集合，會同新北市政府原住民族行政局、鶯歌區公所及消防單位執行預防性撤離工作。本次預計撤離住民51戶137人，撤離任務於下午3時5分順利完成，過程秩序良好、圓滿達成任務。

經鶯歌區公所統計，本次共撤離51戶137人，其中48戶125人由親友協助安置，另有3戶12人接受政府安置，並入住玉山旅社，確保民眾於颱風期間獲得妥善照顧。

另因中央氣象署預報薔琵颱風可能挾帶強風豪雨或大豪雨，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段於22日晚間10時起，針對新北市三峽區大埔路150號前台七乙線1公里處實施預警性封閉措施。封閉期間由宇協營造有限公司負責現場人車管制，除當地住戶外，其餘車輛及人員禁止通行，以降低山區道路因豪雨引發坍方、落石或道路中斷等風險。

三峽警分局配合相關單位執行道路封閉及交通疏導勤務，並視天候及道路狀況滾動調整應變措施。警方呼籲，颱風期間請民眾避免前往山區、河川及危險水域活動，並隨時留意中央氣象署及政府機關發布之最新防災資訊，配合各項管制措施，共同守護自身及家人安全。

三峽警分局強調，將持續掌握轄區災情及道路狀況，整合各單位防救災能量，全力投入各項防颱應變工作，守護市民生命財產安全。

因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供
因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供

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因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供

因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供
因應薔琵颱風逼近可能帶來強風豪雨，新北市政府啟動各項防災整備措施，三峽警分局昨配合市府相關單位執行三鶯大橋下南靖部落預防性撤離及台七乙線預警性封路作業。圖／三峽警方提供

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