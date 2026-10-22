北市23日關閉水門 即起開放全市紅黃線有條件停車

颱風薔琵逼近，台北市水利處今晚表示，明天凌晨0時起陸續關閉全市疏散門、越堤坡道。交通局指出，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線有條件停車，路邊停車暫停收費。

台北市水利處透過新聞稿表示，颱風薔琵接近，北市恐面臨大雨至豪雨等級降雨，石門水庫集水區也有相當降雨，可能實施調節性放水，另適逢淡水河口滿潮，多重因素下，河濱高灘地有漫淹風險。

水利處指出，為維護防汛安全，將於明天凌晨0時起陸續關閉全市疏散門及越堤坡道，堤外便道無法通行，呼籲市民切勿進入河川區域，避免發生危險。

台北市交通局發布新聞稿表示，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線有條件停車，路邊停車暫停收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。路口、公車站、消防栓、消防通道等法定禁停區域均禁止臨時停車。

交通局表示，停放於堤外車輛可開始駛離，配合實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，對未自行移車的大型車處新台幣4800元罰鍰、小型車2400元罰鍰、機車1800元罰鍰；針對代為拖吊移置堤內車輛，除罰鍰外，還須繳納移置費及保管費。至於恢復紅黃線禁止停車管制時間，將另行通知。