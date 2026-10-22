快訊

人龍再現 晚間台北車站要搭高鐵自由座人潮擠爆

聽新聞
0:00 / 0:00

北市23日關閉水門 即起開放全市紅黃線有條件停車

中央社／ 台北22日電

颱風薔琵逼近，台北市水利處今晚表示，明天凌晨0時起陸續關閉全市疏散門、越堤坡道。交通局指出，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線有條件停車，路邊停車暫停收費。

台北市水利處透過新聞稿表示，颱風薔琵接近，北市恐面臨大雨至豪雨等級降雨，石門水庫集水區也有相當降雨，可能實施調節性放水，另適逢淡水河口滿潮，多重因素下，河濱高灘地有漫淹風險。

水利處指出，為維護防汛安全，將於明天凌晨0時起陸續關閉全市疏散門及越堤坡道，堤外便道無法通行，呼籲市民切勿進入河川區域，避免發生危險。

台北市交通局發布新聞稿表示，即刻起開放全市8公尺以上道路紅黃線有條件停車，路邊停車暫停收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。路口、公車站、消防栓、消防通道等法定禁停區域均禁止臨時停車。

交通局表示，停放於堤外車輛可開始駛離，配合實施「只出不進」4小時起開始拖吊作業，對未自行移車的大型車處新台幣4800元罰鍰、小型車2400元罰鍰、機車1800元罰鍰；針對代為拖吊移置堤內車輛，除罰鍰外，還須繳納移置費及保管費。至於恢復紅黃線禁止停車管制時間，將另行通知。

北市 石門水庫 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵來襲！北市水門晚間6時起只出不進 周邊紅黃線有條件停車

新北高灘地停車場下午4時起只出不進 晚間8時強制拖吊

薔琵颱風逼近 新北高灘地停車場16時起只出不進、22時全面關閉

桃園明停班停課 大眾運輸因應颱風大幅調整

相關新聞

人在外地？里長嗆蔣萬安防颱視察不通知 藍議員反擊：少點口水比較專業

因應薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安下午視察文山區防颱整備工作，前往永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業時，遭代表時代力量、參選大安文山議員的華興里長陳峙穎嗆，「我是現任在里長」，為何不通知，陪同視察的議員鍾沛君反嗆「沒通知你怎麼知道要來」？

力挺選務人員！立委張智倫成功爭取補假2日 新北選委會：樂觀其成

新北市選委會指出，新北市共計29個行政區，1039個星，人口數有403萬9千多人，2026年地方公職人員選舉選舉人人數預計344萬6千多人，投開票所共設置2728所，投開票所工作人員共招募4萬599人，新北市選舉人人數及投開票所數都是全國最高。對立委張智倫要求行政院「給假、給錢」，成功促成選務人員補假2日，表示「樂觀其成。」

北市23日關閉水門 即起開放全市紅黃線有條件停車

颱風薔琵逼近，台北市水利處今晚表示，明天凌晨0時起陸續關閉全市疏散門、越堤坡道。交通局指出，即刻起開放全市8公尺以上道路...

路邊停車好便宜？新北遭擅設QR Code廣告牌 隨意掃描恐害個資外洩

新北市近期發現有民眾擅自在路邊停車收費桿設置路邊停車自助計費QR Code廣告牌面，恐造成用路人誤認為官方停車繳費資訊，甚至衍生個資外洩或詐騙風險。新北市交通局表示，針對違規設置情形，先前已多次主動派員巡查並移除相關牌面，惟仍有持續設置情形，交通局將加強巡查取締，並會同警察局及環保局聯合查處，以維護公共停車設施及民眾權益。

博物館國際論壇登場…專家跨國聚烏來 聚焦國際原民文化復振與知識再生

新北市原住民族行政局今天在烏來舉辦為期兩天的「2026原住民族博物館與文化經濟產業國際論壇」。本次論壇以「迴旋：文化復振與知識再生」為核心主題，邀集來自奧地利、日本及台灣共16位重量級學者專家、博物館館長、研究人員與在地實踐者，從海外館藏研究、博物館治理，延伸至傳統技藝傳承與青年返鄉，展開深化且多元的跨國、跨領域對話。

颱風攪局改視訊簽約 板橋與日本山鹿締友好協定推觀光優惠

受薔琵颱風影響，日本熊本縣山鹿市訪問團無法如期來台，新北市板橋區與山鹿市今改以視訊方式簽署友好交流協定，延續雙方近3年的交流情誼。兩地也同步推出觀光互惠措施，板橋居民赴山鹿可享景點免門票及溫泉優惠，山鹿市民來板橋則有林家花園免費參觀、府中商圈抵用券等好康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。