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北市清潔隊員健檢費 明年起加碼

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
今年清潔隊員節起，北市環保局加發清潔隊員每人200元禮券，明年每人每年健康檢查費用將由3000元提高至5000元。圖／北市環保局提供
今年清潔隊員節起，北市環保局加發清潔隊員每人200元禮券，明年每人每年健康檢查費用將由3000元提高至5000元。圖／北市環保局提供

北市環保局現有六千多名清潔隊員，十月二十五日清潔隊員節將至，環保局宣布，將加發每人二百元禮券，明年起清潔隊員每人每年健康檢查費用將由三千元提高至五千元，讓第一線清潔同仁在努力守護城市環境時無後顧之憂。

環保局表示，北市在照顧第一線清潔隊員措施上一直走在最前面，不斷提升清潔隊員的勞動條件和福利。環保局高度重視環保局企業工會提出的訴求，在勞資和諧與雙方共同努力下，已達成多項具里程碑的成果。

福利方面，市府將清潔獎金由原本每人每月八千元提高至一萬元；小年夜出勤「加一補一」，也已今年春節起實施；慰勞餐費逐年加碼，包括尾牙餐費自每桌八千元提高至每桌一萬元，除夕圍爐加菜金由三百元提高至五百元；二○二四年簽訂的新版團體協約中，落實多項優於勞基法的條款，包括明訂清明節出勤「加一補一」、休假日延長工時加班費以二倍計算等。

環保局強調，重視清潔同仁的健康照護，已規畫明年起投入一二四五萬餘元預算，將清潔隊同仁每人每年健康檢查經費由三千元提高至五千元，增加健檢項目，例如規畫低劑量電腦斷層肺癌篩檢及心臟超音波等高階健檢，也會加發熱危害防護裝備，協助同仁在酷暑中降溫作業，從工作安全延伸到身體健康，全面照顧第一線同仁生活及工作環境。

北市清潔隊員 清潔隊員 健檢

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