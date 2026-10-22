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人在外地？里長嗆蔣萬安防颱視察不通知 藍議員反擊：少點口水比較專業

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察文山區防颱整備工作。圖／取自udn直播畫面
台北市長蔣萬安下午視察文山區防颱整備工作。圖／取自udn直播畫面

因應薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安下午視察文山區防颱整備工作，前往永建國小周邊了解雨水下水道清疏作業時，遭代表時代力量、參選大安文山議員的華興里長陳峙穎嗆，「我是現任在里長」，為何不通知，陪同視察的議員鍾沛君反嗆「沒通知你怎麼知道要來」？

北市府動員防颱，依氣象團隊預測，這次颱風影響期間，雨勢較大的地區包括北投、士林及文山山區，視察時指示各項防颱工作該檢查的就要檢查、該落實的就要落實，下午的行程包括先後到辛亥生態公園滯洪池視察，以及永建國小周邊，了解雨水下水道清疏作業。

蔣萬安視察雨水下水道清疏作業時，里長陳峙穎現身，指蔣萬安沒有通知里長，市長從市府來這，要不要20、30分鐘？他說，前幾年就會勘試院路的案件，但6月淹水完後，他發了新聞稿後，才有人來聯絡。

蔣萬安回應，這個案件他會直接盯、直接列管追蹤，「你的案子我們都會請府級處理」在場藍營議員鍾沛君、王欣儀、徐弘庭則站出來反擊，對陳說不要過度解讀、「市長不是剛從市府出來，上個地點是辛亥生態公園滯洪池。」

對於陳峙穎質疑會勘沒通知？鍾沛君更嗆沒通知你怎麼會來？認為陳里長情緒暴走，覺得很錯愕，是議員發現陳不在，主動打給他，他說要從外地趕回來，「颱風整備期不在里上是他的決定，不該歸咎在我們身上。」

鍾沛君說，「今天現場很多環保局工作人員全副武裝在雨中等著說明，卻因為里長情緒失控必須暫停，颱風天整備應該少一點口水比較專業」。

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