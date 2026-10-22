博物館國際論壇登場…專家跨國聚烏來 聚焦國際原民文化復振與知識再生

新北市原住民族行政局今天在烏來舉辦為期兩天的「2026原住民族博物館與文化經濟產業國際論壇」。本次論壇以「迴旋：文化復振與知識再生」為核心主題，邀集來自奧地利、日本及台灣共16位重量級學者專家、博物館館長、研究人員與在地實踐者，從海外館藏研究、博物館治理，延伸至傳統技藝傳承與青年返鄉，展開深化且多元的跨國、跨領域對話。

本屆論壇延續2025年烏來泰雅民族博物館赴奧地利維也納世界博物館進行泰雅族文物調研的合作成果，特別邀請該館東亞典藏策展人暨研究部首席策展人貝蒂娜・佐恩博士（Dr. Bettina Zorn）回訪。佐恩博士首度在台發表原住民族議題的公開專題演講，分享來臺蒐集整理的歷史檔案與典藏研究成果，為海外館藏研究與原住民族文化知識交流開啟全新對話。

論壇主題「迴旋」取自泰雅族織線來回穿梭、反覆交織的意象，象徵文化跨越地域與時間後，帶著新的知識、詮釋與關係重新回到地方。這份精神深植於泰博館近年文化實踐中，透過海外調研取得之文化線索，返台後持續推動織紋分析、傳統織品重製及《織旅》特展，讓研究成果跳脫單純典藏紀錄，藉由地方織者參與，重新連結泰雅族的傳統技藝與文化知識。開幕儀式更邀請泰雅族Lmuhuw吟唱傳承者達少瓦旦以古調揭幕，透過意為「穿針引線」的吟唱傳述祖訓與遷徙記憶，呼應論壇串聯散落文化記憶的核心精神。

論壇首日由日本國立民族學博物館野林厚志教授發表專題演講，分享該館20年來與台灣原住民族社群的合作經驗，探討博物館如何透過持續合作，重新建立館藏與源出社群的關係。首場次「國際交流與文化視野」由新北市原民局長林瑋茜（Siku Yaway）、國立台灣博物館教授李子寧及國立台灣史前文化博物館長蔡政良共同對話，分享從保存展示走向跨境連結與知識共創的經驗；下午「知識生產與再詮釋」場次則由國家重要傳統工藝保存人尤瑪・達陸、國立臺灣藝術大學教授徐文瑞及中央研究院教授林文玲，從工藝、藝術與民族學等視角探討原住民族知識的當代詮釋。

次日論壇將由佐恩博士剖析19世紀文物蒐藏脈絡，帶領與會者探討海外館藏背後的歷史故事；下午則由維也納世界博物館織品維護師芭芭拉・彭尼格斯-馬圖埃拉（Barbara Pönighaus-Matuella）、輔仁大學織品服裝學院院長何兆華及烏來青年織者高玉玫，針對織品保存、傳統技藝傳承及青年返鄉文化產業進行深刻交流。

新北市原民局長林瑋茜表示，將國際論壇移師烏來舉辦，旨在讓跨越百年的文化記憶與合作關係真正回到地方。文物雖典藏於海外，但知識與技術得以先行回流，未來將持續以烏來泰博館為平台，串聯國內外資源，讓在地累積的文化知識持續與世界對話。原民局強調，當代博物館已不再僅是保存與展示的場所，更是原住民族重新連結歷史記憶、延續文化知識及展現文化主體性的關鍵場域。

日本國立民族學博物館野林厚志教授進行分享。圖／新北市原民局提供

論壇開幕式大合照。圖／新北市原民局提供

泰雅族Lmuhuw吟唱揭開論壇序幕。圖／新北市原民局提供