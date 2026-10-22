颱風攪局改視訊簽約 板橋與日本山鹿締友好協定推觀光優惠

受薔琵颱風影響，日本熊本縣山鹿市訪問團無法如期來台，新北市板橋區與山鹿市今改以視訊方式簽署友好交流協定，延續雙方近3年的交流情誼。兩地也同步推出觀光互惠措施，板橋居民赴山鹿可享景點免門票及溫泉優惠，山鹿市民來板橋則有林家花園免費參觀、府中商圈抵用券等好康。

板橋區長陳奇正與山鹿市長早田順一今天透過視訊連線完成簽署，雙方首長隔著螢幕擊掌合影。未來兩地將以觀光、產業、教育及文化等領域為主軸，持續深化城市交流與合作。

山鹿市長早田順一宣布，自今年11月1日起至明年10月31日止，為期一年，板橋區民前往山鹿市旅遊，可免費參觀具有百年歷史的木造歌舞伎劇場「八千代座」，以及由大正時期羅馬風格銀行建築改建的「山鹿燈籠民藝館」；前往九州最大的木造溫泉浴場「山鹿溫泉櫻湯」，也可享門票折價100日圓優惠。

板橋區也推出相對應的觀光優惠，陳奇正表示，前100名造訪板橋的山鹿市民，可免費參觀板橋知名景點林家花園，並至板橋區公所領取200元府中商圈現金抵用券，可於商圈近80家合作店家消費使用。

此外，山鹿市民於優惠期間透過美麗殿商旅板橋館官網訂房，可享9折優惠；前往ABV閣樓餐酒館及韓式餐酒館消費，可獲指定啤酒招待，至板橋在地老店「和泰興」麵包店，則可免費領取一份水果磅蛋糕伴手禮。

早田順一表示，山鹿市位於日本九州熊本縣，擁有溫泉、歷史街區及傳統工藝等觀光資源，當地夏季有山鹿燈籠祭、冬季則有山鹿百華百彩和紙燈籠祭典，加上山鹿溫泉及「九州小京都」的歷史街區風貌，歡迎板橋居民前往體驗當地文化。

陳奇正表示，板橋近年積極推動國際城市交流，從文化、觀光、教育到地方治理，逐步與日本多個城市建立友好關係。此次雖因颱風無法實體簽署，但雙方仍透過視訊完成協定，展現持續合作的誠意，也為未來深化交流奠定基礎。

板橋區公所表示，此次簽署不僅希望促進兩地觀光往來，也將持續推動文化、教育及民間產業合作，讓城市交流不只停留在簽約儀式，而能轉化為市民實際享有的交流成果。

板橋區致贈陶瓷花瓶，祝福山鹿市長早田順一施政圓滿。圖／板橋區公所提供