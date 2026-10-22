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路邊停車好便宜？新北遭擅設QR Code廣告牌 隨意掃描恐害個資外洩

聚傳媒／ 記者陳欣如報導
新北市近期發現有民眾擅自在路邊停車收費桿設置路邊停車自助計費QR Code廣告牌面，恐造成用路人誤認為官方停車繳費資訊，甚至衍生個資外洩或詐騙風險。示意圖／Ingimage
新北市近期發現有民眾擅自在路邊停車收費桿設置路邊停車自助計費QR Code廣告牌面，恐造成用路人誤認為官方停車繳費資訊，甚至衍生個資外洩或詐騙風險。示意圖／Ingimage

新北市近期發現有民眾擅自在路邊停車收費桿設置路邊停車自助計費QR Code廣告牌面，恐造成用路人誤認為官方停車繳費資訊，甚至衍生個資外洩或詐騙風險。新北市交通局表示，針對違規設置情形，先前已多次主動派員巡查並移除相關牌面，惟仍有持續設置情形，交通局將加強巡查取締，並會同警察局及環保局聯合查處，以維護公共停車設施及民眾權益。

交通局指出，路邊停車收費桿屬公共停車管理設施，任何個人或業者未經核准，均不得擅自張貼、懸掛或設置廣告牌面。針對近期出現的違規QR Code牌面，交通局將進一步釐清業者推薦獎勵機制、牌面來源及實際設置情形，蒐集相關事證，移請警察機關依「道路交通管理處罰條例」等相關規定查處，如查有業者涉及違法情事，將依法究責。

交通局強調，路邊停車收費桿並非私人廣告設置場所，擅自設置QR Code牌面，不僅影響市容觀瞻，更可能使民眾混淆官方繳費管道。

交通局提醒，民眾繳納新北市路邊停車費時，應透過停車繳費通知單所載資訊、新北市路邊停車費查詢服務網或合法代收繳費管道辦理，切勿隨意掃描張貼於收費桿上的不明QR Code，更不要輕易輸入個人資料或信用卡資訊。 如發現路邊停車設施遭擅自張貼不明廣告或可疑QR Code，可向交通局反映，共同維護停車繳費安全。

交通局表示，後續將持續加強路邊停車設施巡查，並與警察局、環保局合作查處違規設置行為，防止類似情形再次發生，保障民眾權益及道路公共設施使用安全。

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