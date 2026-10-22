力挺選務人員！立委張智倫成功爭取補假2日 新北選委會：樂觀其成

新北市選委會指出，新北市共計29個行政區，1039個星，人口數有403萬9千多人，2026年地方公職人員選舉選舉人人數預計344萬6千多人，投開票所共設置2728所，投開票所工作人員共招募4萬599人，新北市選舉人人數及投開票所數都是全國最高。對立委張智倫要求行政院「給假、給錢」，成功促成選務人員補假2日，表示「樂觀其成。」

今年11月28日地方公職人員選舉，全國預計設置1萬8244個投票所，加上全國性公民投票，將動員30萬名選務工作人員。國民黨立委張智倫表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假2日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

新北市選委會指出，今年辦理重要選務工作包括今年10月6日至11月13日，辦理2026年新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員講習，共計辦理18場；今年10月23日，辦理新北市市長、市議員選舉候選人姓名號次抽籤，惟如因受颱風影響，經新北市政府宣布停止上班，則抽籤日改訂於10月27日辦理，如未宣布停止上班者，則仍在明天進行候選人姓名號次抽籤照常舉行。

新北市選委會說，今年11月8日完成2026年新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票，選舉人名冊及投票權人名冊編造；11月13日辦理新北市長公辦電視政見發表會；11月18日至20日，辦理新北市議員公辦電視政見發表會，11月24日，公告新北市選舉人及投票權人人數。

11月24日辦理2026年新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作記者會，11月28日為2026年新北市地方公職人員選舉及全國性公民投票投票日。