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2026台北溫泉季登場！這2天將踩街遊行　警公布交管措施

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
踩街遊行將於10月24日、25日進行，警方今公布相關交通管制措施。圖／警方提供
踩街遊行將於10月24日、25日進行，警方今公布相關交通管制措施。圖／警方提供

2026台北溫泉季今登場，相關活動今起5日將於台北市北投區光明路、七星街、北捷新北投站周遭舉行，其中踩街遊行將於10月24日、25日進行，警方今公布相關交通管制措施，呼籲民眾遵守指揮疏導。

警方指出，2026台北溫泉季活動期間為10月22日至26日，踩街遊行則分別於10月24日上午10時至12時、10月25日下午1時30分至3時30分舉行。

為維護相關活動交通秩序及安全，警方將於10月24日上午9時40分及10月25日下午1時10分起，針對北投區光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制，並於遊行隊伍自光明路全數進入七星街後，視現場交通狀況提前或延後管制時間。

活動期間，管制道路範圍內公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，可利用台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。

為維護道路交通安全與順暢及減少用路人因交通管制造成不便，用路人可留意收聽警察廣播電台路況插播，應遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。

據悉，2026台北溫泉季以「泉湧北投百年湯・北海道Yosakoi夜來祭」為主題，串聯溫泉文化、國際交流、藝文展演、特色市集及公益活動。

2026台北溫泉季今登場，相關活動今起5日將於台北市北投區光明路、七星街、北捷新北投站周遭舉行。圖／取自台北市溫泉發展協會
2026台北溫泉季今登場，相關活動今起5日將於台北市北投區光明路、七星街、北捷新北投站周遭舉行。圖／取自台北市溫泉發展協會

2026台北溫泉季今登場，相關活動今起5日將於台北市北投區光明路、七星街、北捷新北投站周遭舉行。圖／取自台北市溫泉發展協會
2026台北溫泉季今登場，相關活動今起5日將於台北市北投區光明路、七星街、北捷新北投站周遭舉行。圖／取自台北市溫泉發展協會

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