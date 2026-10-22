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薔琵颱風逼近 新北工務局巡查工地、山坡地社區強化防颱整備

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
薔琵颱風持續接近，新北市工務局已提前完成各項整備作業，要求工地鷹架圍籬加強固定等措施。圖／新北市工務局提供
薔琵颱風持續接近，新北市工務局已提前完成各項整備作業，要求工地鷹架圍籬加強固定等措施。圖／新北市工務局提供

強烈颱風「薔琵」持續接近台灣，中央氣象署昨晚發布海上颱風警報，預估明最接近台灣，風雨影響也將最明顯。新北市工務局啟動防颱機制，全面巡查在建工程及山坡地社區，要求業者加強鷹架、施工圍籬及塔吊設備安全，並檢查排水設施，防範強風豪雨造成災害。

工務局表示，因應颱風來襲，市長侯友宜已責成市府團隊落實防颱整備，工務局除強化人員及機具調度，也同步派員巡查重點工地，要求各項防護措施在颱風來臨前完成，降低災害風險。

工務局長馮兆麟昨率隊前往板橋區人行道環境改善工程及板橋第二運動中心等在建工程視察，逐一確認現場防颱措施及整備情形，確保施工單位落實自主防災。

馮兆麟指出，已通知全市在建工程加強防汛整備，包括檢查工地周邊排水設施、完成清淤及收整防塵網，並加強檢視塔吊設備旋轉半徑及煞車功能，同時確認鷹架、防塵網與施工圍籬固定情形，避免強風造成設施損壞或物品飛落。

針對颱風可能帶來的強風豪雨，工務局也加強外牆修繕工程巡檢，要求業者固定招牌、綁妥廣告帆布，避免遭強風吹落。此外，已通知山坡地社區檢查排水溝是否暢通，並清除擋土牆洩水孔異物，降低強降雨造成積水及邊坡災害的風險。

馮兆麟表示，工務局將持續掌握各項工程及工地整備情形，並視災情啟動應變機制。民眾若發現住家周邊建築工地有物品飛落、圍籬傾倒等安全疑慮，可撥打1999市民專線通報，市府將派員處理。

新北市工務局長馮兆麟（左二）視察板橋國中人行道改善等在建工程相關防颱整備，確保各工地落實防護作業。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左二）視察板橋國中人行道改善等在建工程相關防颱整備，確保各工地落實防護作業。圖／新北市工務局提供

新北市工務局派員巡檢稽查各重點工地，並要求業者清理工地周邊排水設施，確認排水暢通。圖／新北市工務局提供
新北市工務局派員巡檢稽查各重點工地，並要求業者清理工地周邊排水設施，確認排水暢通。圖／新北市工務局提供

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