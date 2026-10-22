北市清潔隊員福利大禮 清潔獎金、健檢費統統加碼

北市環保局現有6000多名清潔隊員，10月25日清潔隊員節將至，環保局宣布將加發每人200元禮券，明年起清潔隊員每人每年健康檢查費用將由3000元提高至5000元，讓第一線清潔同仁在努力守護城市環境時無後顧之憂。

環保局表示，北市在照顧第一線清潔隊員措施上一直走在最前面，不斷提升清潔隊員的勞動條件和福利。環保局高度重視環保局企業工會提出的訴求，在勞資和諧與雙方共同努力下，已達成多項具里程碑的成果。

福利方面，市府將清潔獎金由原本每人每月8000元提高至1萬元；小年夜出勤「加一補一」，也已自今年春節起實施；慰勞餐費逐年加碼，包括尾牙餐費自每桌8000元提高至每桌1萬元，除夕圍爐加菜金由300元提高至500元；2024年簽訂的新版團體協約中，落實多項優於勞基法的條款，包括明訂清明節出勤「加一補一」、休假日延長工時加班費以2倍計算等。

環保局強調，重視清潔同仁的健康照護，已規畫明年起投入1245萬餘元預算，將清潔隊同仁每人每年健康檢查經費由3000元提高至5000元，不只增加健檢項目、規畫低劑量電腦斷層肺癌篩檢及心臟超音波等高階健檢，也會加發熱危害防護裝備，協助同仁在酷暑中降溫作業，從工作安全延伸到身體健康，全面照顧第一線同仁。

除了各項福利措施，環保局汰換老舊車輛，確保清潔隊員工作安全。2023年至2025年間已完成汰換134輛環保車輛，投入經費達5億7333萬元；今年起編列3年連續性預算、總額高達逾10億元，今年至2028年將汰換240輛環保車輛，加速降低老舊車齡。

環保局也改善分隊部辦公空間，逐步由過去的高架橋下空間遷入新建大樓，近4年已投入1.78億元辦理各區（分）隊辦公環境改善，明年更將投入1.15億元預算辦理辦公空間興建及改善工程，讓同仁收工後有更舒適的休憩空間。

今年清潔隊員節起，北市環保局加發清潔隊員每人200元禮券，明年每人每年健康檢查費用將由3000元提高至5000元。圖／北市環保局提供