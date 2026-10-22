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新北清潔隊改每年健診 配發風扇衣

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜昨天宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜昨天宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。記者葉德正／攝影

新北市環保局昨表揚績優清潔人員，市長侯友宜宣布，明年起清潔隊員健康檢查從每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢補助資格，四十歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯感性地說，任期將屆，只要清潔隊有需要，會站在第一線這方，與大家並肩作戰。

新北市清潔隊員平均年齡近年從五十五歲降至四十多歲，侯友宜說，愈來愈多優秀人才願意投入清潔工作，成為城市環境持續進步的力量，清潔隊重視團隊合作精神，里長一通電話，隊員就能迅速處理問題，將民眾在意的小事當成大事，累積良好口碑，成為市民最常稱讚的市府團隊之一。

清潔隊員長期從事清運、搬運及道路清掃等高強度工作，加上夏季高溫與環境汙染帶來的健康風險，侯友宜說，今年五月成立職業安全衛生管理科，將職災預防、健康照護及防護裝備納入專責管理。

為守護第一線健康，明年起清潔隊員健檢改為每年一次，每次補助四千五百元；低劑量肺部電腦斷層篩檢補助將放寬至四十歲以上、不分性別均可申請。新北將率全國之先全面配發外勤清潔隊員風扇衣，透過循環散熱降低熱危害，在高溫環境多一層保障。

昨表揚一百名績優清潔隊員、八名職安衛管理人員及四名交通安全管理人員。

林口區隊李春季服務卅三年，他回憶當年台灣爆發口蹄疫疫情時，林口養豬場受影響，清潔隊日夜投入撲殺、掩埋等防疫工作，任務繁重，至今仍印象深刻。

風扇衣 新北 侯友宜

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新北清潔隊改每年健診 配發風扇衣

新北市環保局昨表揚績優清潔人員，市長侯友宜宣布，明年起清潔隊員健康檢查從每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（ＬＤＣＴ）篩檢補助資格，四十歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯感性地說，任期將屆，只要清潔隊有需要，會站在第一線這方，與大家並肩作戰。

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