檢驗合格 金華午餐案 綠烏龍爆料挨批

北市營養午餐食安受矚目，台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告指出，建立更明確設置停餐及附餐「三級制度」，且本周會開專案會議，並完成跨局處審議後正式實施上路，針對學校停餐範圍有更明確指引。但綠營未正確資訊就說集體食物中毒，對第一線把關學校、老師、志工、家長都是非常大傷害，欠一個公道，應道歉。

蔣萬安指出，日後處置規畫三級制度，例如，第一級是指發生食安事件波及五所以上學校或就醫五十人以上或涉特殊病因物質，會要求同一涉案供餐場所或中央廚房全面預防性停餐至少二十一天；也將投入一點四億元升級校園廚房，從今年起推動校園廚房設備更新及空間升級計劃，未來三年將協助三十八所學校更新廚房設施，其中十三所國小廚房已完成升級。

國民黨議員鍾沛君舉近日金華國中先前遭指控疑似食物中毒案為例，家長、學校非常用心對待營養午餐，但簡舒培等綠營議員烏龍爆料，是不是欠學校、家長、社會一個道歉？

「我認為欠一個道歉。」蔣萬安直言，一開始沒有依據正確資訊說集體食物中毒，但對於第一線用心把關學校、老師、志工、家長都是非常大傷害，事實結果是全面合格並非營養午餐問題，卻沒有還給這些公道。

輪到簡舒培昨質詢時，播放金華國中、古亭國小學生的音檔，她批蔣完全沒有關心學生，一直說她造謠，「拉肚子的是金華國中的學生，不是簡舒培」。蔣回應，自己有向學生詢問營養午餐吃得如何、是否感到不適，都有一一詢問。