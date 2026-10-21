北市470戶偏遠高地居民有自來水可用 高地供水今通水啟用

台北市士林區溪山里及平等里高地供水改善工程，今通水啟用，提供當地逾470戶偏遠高地居民安全、穩定的優質自來水，北水處表示，工程共新設山區自來水管線逾3萬公尺、約31公里，配置5座加壓站及10座配水池。

北市府從113年士林區溪山里發生自來水水質事件後，與台北自來水事業處一直持續積極改善市民用水權益，除了透過112年推出的高地延管補助自60萬提高到90萬、給水外線費用減收50%等政策外，更針對溪山里、平等里高地社區，拍板以專案辦理接水工程，解決陽明山地區長年以來供水不穩定及管線老舊之問題。

北市副市長張溫德指出，士林區溪山里於113年4月曾發生簡易自來水水質事件，引發社會各界關注。為徹底解決山區簡易自來水系統於水質安全及穩定供水上的風險，市府團隊在事件發生後旋即拍板定案，以專案示範方式推動溪山里及平等里高地供水改善工程。

全案總經費4億2880萬元，由士林區公所於113年編列預算，北水處於114年完成規畫設計與5標案發包，並於115年同步開工加速進度，成功在最短時間內達成通水目標。

北水處指出，為保障高地區居民用水權益，蔣市長上任後推動多項政策利多，包括將「高地延管補助」每戶上限由60萬元大幅調高至90萬元，並調降新設給水外線工程費達50%，顯著減輕民眾接管負擔。

112年至115年4年間，北市高地供水改善戶數1317戶（平均每年約330戶），相較過去85年至111年27年間累計改善1755戶（平均每年約68戶），近4年來，每年所改善的戶數是過去的近5倍。

北水處指出，施工過程中，團隊不僅面臨山區高差大、道路狹窄崎嶇等地形限制，更需同步解決用地取得、多工種介面整合等嚴峻挑戰。北水處採用給水與配水管系統一併施作等策略，化解招標與施工難題，為未來其他高地區域的供水改善建立了寶貴的示範模式與標準流程。

台北市士林區溪山里及平等里高地供水改善工程，今通水啟用。圖／北水處提供

台北市士林區溪山里及平等里高地供水改善工程，今通水啟用。圖／北水處提供