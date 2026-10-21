小巷山火救災更靈活 汐止議員爭取6台移動式幫浦

工欲善其事必先利其器，在汐止、金山、萬里，巷弄還有山區多，如何讓救災更靈活，新北市議員白珮茹就協助爭取添購6台先進的日規移動式幫浦，這批高性能裝備預計配發到汐止、社后、橫科、長青、金山及萬里等分隊，強化在地防救災能量，守護民眾生命財產安全。

近年來極端氣候頻傳，加上轄區內部分地區地形狹小、巷弄錯綜複雜，或是面臨車輛難以直達的偏遠水源地，傳統大型消防車輛往往面臨進駐困難的挑戰，現在6台移動式幫浦到貨，新北市議員白珮茹也特地前往看看使用狀況，從狹窄區域抽水，再到射水滅火，這次特別爭取配置的器材，輕巧耐碰、重量約48公斤，兩個人就可以搬著走，機動性高，適用於車輛無法抵達的偏遠溪流、池塘、蓄水池等天然水源吸水，也可以作為水源車與供給車之間的中繼加壓站，或部署於無消防栓地區及狹小巷弄進行初期滅火與搶救。

新北市議員白珮茹表示，因為消防有提出需求，需要抽水的幫浦馬達終於近期已經到貨，這次購買的是6台先進的日規C-1級「SHIBAURA FT310」移動式幫浦，在汐止、金山、萬里有很多的區域巷弄很小、甚至有些車子不容易到達的地方，新添購的移動式幫浦非常輕巧，只要2個人就可以扛到河邊或是有水源的地方，就可以在火災發生時提供充足的水源，讓消防人員及時救災。現場有做測試，水的衝力甚至可以到達5樓，只要在有水源的地方可以非常機動性的調整，就像是一台移動式的水車，像是在汐止很多巷弄，車子要開進去也不容易，但是有了移動式幫浦，只要能夠接的上消防栓，就可以第一時間搶災。

新北市消防第六大隊長林登港提到，這6台移動式幫浦將有效增進汐止地區以及萬里金山消防搶救的效率，感謝議員提供建議款讓消防設備可以更完善，汐止、金山及萬里等區域幅員遼闊且地形複雜，我們第一線打火弟兄與救災人員在面對火警或防汛任務時，時間就是生命，非常感謝白珮茹議員關心基層救災需求，這6台機動性高、效能強大的移動式幫浦加入前線後，能大幅提升狹窄巷弄、偏遠地區及水災防範的應變效率，讓消防同仁在執行任務時更有利器相助，共同為市民打造更安居樂業的安全防護網。