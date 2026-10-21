汐止區金龍湖遭沙丘佔據 議員促清淤施作攔砂壩

汐止區金龍湖風景優美，沿著環湖步道每天都有很多人散步休閒，不過這幾年淤積情況越來越嚴重，尤其在靠近翠湖那一側，現在湖面上堆了好幾個沙丘，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，包括鄰近的金龍里、湖光里以及湖蓮里長都出席參加，地方希望能夠做攔砂壩，並且進行清淤，讓金龍湖維持乾淨面貌。

新北市議員張錦豪表示，新北最大湖泊金龍湖，找了包括農業部農田水利署七星分處、新北市政府農業局、水利局、公所等相關單位來會勘討論，因為已經逐漸陸化，希望能夠進行清淤或是在北峰溪流入金龍湖處施作擱砂，讓金龍湖生態可以永續發展，因為地主還是屬於農業部農田水利署七星分處，屬於中央管轄，會勘只能請地主負起責任，至少像是環湖步道的安全性先做整理，旁邊的雜草也進行清理，湖面垃圾像是樹枝等等近期內也要清理。

金龍湖是雙北第一大湖，美麗的湖光山色，沿著環湖步道每天都有很多人散步休閒，不過波光粼粼的湖面，轉個方向，看到的卻只剩下土丘，淤積相當嚴重，一直以來金龍湖管理維護權責難以釐清，只是這幾年淤積情況越來越嚴重，原本的湖水，沙丘佔據的面積越來越大，有些沙堆上更是雜草叢生，除了建議清淤，地方也希望能夠從源頭整頓，在北峰溪設置攔砂壩，阻擋大量的土石流入金龍湖。

張錦豪指出，木棧道中間有一長排黑色地墊早就老舊破損，影響整體景觀，會勘除了要求移除，另外也請新北市農業局1個月內調查北峰溪之泥沙淤積情形，並且提供攔沙壩設置位置等具體改善方案，並且請農業部農田水利署七星分處針對湖面垃圾、環境雜草、步道安全，一個月內完成改善，還有就是針對湖泊嚴重淤積陸化問題，一個月內研議緊急性清除方案。