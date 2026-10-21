潤福30週年「幸福永續」 長者跨世代走秀展風采

深耕中高齡住宅服務30年，位在新北市淡水區的潤福生活新象館舉辦「潤福30週年」，以「潤福30 幸福永續」為主題，由94歲的潤福董事長楊子敬與8位長者共同登上伸展台，透過跨世代服裝設計與走秀，展現歲月累積的自信與風采。這次潤福攜手玄奘大學時尚設計學系，以二手衣改造為核心，結合長者人生歷程與生命故事，串聯世代記憶與當代設計，透過青年學子的創意，為衣物注入嶄新的樣貌與風格，打造跨世代交流的走秀舞台。

94歲的楊子敬與8位長者以從容步履登台，展現歲月累積的自信與風采。這場走秀呼應潤福鼓勵長者參與、交流與嘗試的理念，讓長者成為舞台主角，以行動呈現退休生活的多元可能。潤福董事長楊子敬表示，三十年來，潤福始終把住戶當成自己的家人，致力為長輩打造安全、安心、舒適、愉快、有尊嚴的樂齡生活環境。年紀增長，不代表人生就要停下腳步，只要有適合的環境與陪伴，每個階段都可以活出自己的精彩。

南山人壽董事長尹崇堯表示，面對長壽社會來臨，必須及早做好準備，讓更長的人生擁有更好的生活品質。潤福深耕高齡照護30年，透過專業服務與生活陪伴，讓長者不只獲得妥善照顧，更能享受充實、自在的生活，實踐『快樂慢老』。

根據內政部於2026年1月公布的統計，截至2025年底，台灣65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20.06%。隨著高齡人口增加，退休後如何保有自主、維繫人際關係並享受生活，成為高齡住宅服務的重要課題。潤福以30年經營經驗，將健康支持、生活便利與社群交流融入住戶日常，打造兼具專業服務、人情溫度與家庭氛圍的生活社群，持續深化在台灣高齡住宅市場的品牌代表性。

潤福以健康照護、餐飲管理、多元課程、社交生活及友善設施五大特色，回應長者的生活需求。健康照護重視日常健康支持，讓住戶與家人更安心；餐飲管理兼顧飲食需求與用餐體驗，減輕備餐負擔，也讓餐桌成為交流場域。多元課程鼓勵住戶延續興趣、探索新知；社交生活透過日常互動，讓鄰居成為彼此關心的夥伴；友善設施則支持長者自在使用空間、參與活動，讓退休生活兼具自主、便利與陪伴。