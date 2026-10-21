新北消防攜手紅十字會 潛水搜救訓練提升救援能力

中華民國紅十字會長期致力於水上安全教育，近期透過公益專案合作的方式，將位於新北市淡水區的水上安全教育訓練館提供給新北市政府消防局使用，連續三天舉辦今年度第二季的潛水複訓，每日約有三十名第一線消防人員參訓。紅十字會的水安訓練館擁有水深三公尺的平靜水域及完善設施，非常適合消防人員進行水下搜尋與模擬演訓，藉由專業場地強化整體水域救援的堅實能力。

新北市消防局特搜大隊秀峰分隊小隊長廖伯雄指出，過去的訓練多半在東北角龍洞等海域進行，而這次能在能見度良好的安全泳池中受訓，主要目的是讓隊員們能專心進行個人技能的複習與潛水裝備測試。這次訓練也針對新式公安潛水裝備進行實作，包含全面罩供氣系統以及水下有線通訊器材，確保在救援過程中，水面與水下人員能夠維持即時且雙向的訊息傳遞，大幅提升救災安全性。

中華民國紅十字會副秘書長熊煥真強調，尤其潛水搜尋任務面臨的環境極度複雜，必須仰賴平時反覆演練來建立團隊默契與現場應變力，設立這座專屬訓練泳池的初衷，就是為了滿足各項水上安全教育、救生艇演訓及水下救援所需的持續操演。此次將場館提供給消防弟兄使用，不僅是為了支持第一線救援人員並提升公共安全韌性，更期盼能藉此擴大政府與民間的合作效能，讓場域發揮最大價值。

然而，紅十字會的訓練場館建置與課程運作，皆仰賴社會大眾長期的捐款支持才得以維持。為了讓這些平時默默訓練、事故發生時第一時間衝鋒陷陣的救援英雄，能持續在安全且專業的環境中精進技能，紅十字會呼籲社會各界踴躍捐款，支持水上安全與救援訓練計畫。同時，紅十字會也呼籲社會大眾重視親水安全，強調最好的救援就是避免事故發生；民眾戲水前應充分了解水域環境、天候及自身能力，並選擇有救生員的安全場所。若不幸遇到他人溺水，應立即呼救並撥打一一九，在確保自身安全的前提下優先使用岸上器材救援，切勿貿然下水，共同降低溺水事故的風險。