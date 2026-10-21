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議員爭取地坪改善 三芝國小同心園更友善

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
地坪改善後，人工草皮加上安全鋪面還有增高的設計，讓孩子腳踏觸感Ｑ彈、安全。圖／紅樹林有線電視提供
地坪改善後，人工草皮加上安全鋪面還有增高的設計，讓孩子腳踏觸感Ｑ彈、安全。圖／紅樹林有線電視提供

三芝國小校內深獲大小朋友喜愛的同心園遊戲場地坪全新翻修亮相！過去因磁磚地面逢雨容易溼滑積水，在市議員蔡錦賢協助爭取經費下，特別升級為防滑Q彈的人工草皮地坪，並增設無障礙坡道取代階梯，為孩子們打造更安全共融的遊戲環境。

市議員蔡錦賢指出，先前在家長會與校長的建議下，為了讓孩子與更多元的族群有能夠安全同樂的天地，協助爭取經費針對同心園進行了更友善的改善，提升孩子們遊憩的安全，同時也讓多元族群可以來到這裡更無障礙。

過去同心園就是孩子們喜愛的遊戲場，不過磁磚的地面，加上三芝潮濕多雨的天氣，讓學童在這裡遊玩都必須時常注意腳下是否有溼滑的風險。近來進行地坪改善後，人工草皮加上安全鋪面還有增高的設計，讓孩子腳踏觸感Ｑ彈、安全，更改善了積淹水的問題。

三芝國小校長許文勇說，不止全新地坪，還有多處都是以無障礙坡道取代階梯，讓更多元的族群也可以更輕鬆地來到這裡享受休閒時光。感謝議員經費爭取，打造同心園成為更友善共融的遊戲場，讓學童快樂遊憩、家長更安心放心。

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