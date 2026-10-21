快訊

校園演講踹爆桌子！女大生嚇到就醫 名作家致歉仍挨轟：情緒控管有問題

追殺到底？陸配村長鄧萬華遭解職 兒子參選再被中選會撤資格

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

聽新聞
0:00 / 0:00

北市社會局相關案件延燒 綠營喊凍特別費、姚淑文坦承曾請辭

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北即時報導
台北市社會局長姚淑文（右）。聯合報系資料照
台北市社會局長姚淑文（右）。聯合報系資料照

台北市長選舉成全台關注熱點，北市社會局針對兒虐、兒少安置，以及社工督導涉侵占監護長者千萬元等案件。北市民政委員會今審查社會局長特別費，民進黨議員附帶決議，在人事異動前預算不得動支，對此，社會局長姚淑文透露，有曾向台北市長蔣萬安請辭，但市長希望仍在崗位上建立相關預防機制。

民政委員會中，民進黨北市議員林亮君細數蔣萬安任內，北市發生兒虐、兒少安置、托育監督缺失外，甚至有社工督導涉嫌侵占監護長者千萬元的財產，可見社會局長內部管理督導不周，要求局長特別費在局長人事異動錢，預算不得動支。

民進黨北市議員顏若芳也質疑，事前查弊或行政流程都出現重大破口。

民眾黨北市議員林珍羽指出，社會局在2024年訂定財務代管機制，但因為承辦人員更換頻繁，帳務稽核出現斷層，沒有落實規定，更質疑社安網2.0目前仍有2成5的社工人力為補足，新進人員針對長者存摺、帳戶等財產時，是否有完整SOP或者訓練等？

姚淑文坦言，對於社工侵占案很愧疚，雖然是單一個案，但整體上社會局沒有落實監督機制，有曾向蔣萬安提出自請處分或請辭，不過市長仍希望能在崗位上建立預防等機制。

姚淑文說，內部已徹底檢討，除了建立複合機制與監督機制，也規畫與台灣銀行商討信託可能及外部會計制度、信託機制。

此外，針對選前是否小內閣會改組？蔣萬安下午參加公安會報受訪指出，目前一定是要求每位首長堅守崗位，把眼前各項的問題解決，而且一定是把所有工作做到最好。

台北 北市府 蔣萬安 林亮君 顏若芳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

北市民政局長陳永德發文請假 詹為元點「這原因」：能大展拳腳

議員指馬祖兒少個案送台灣安置 縣府：長期評估後決定

陳永德「局爸回家了」引聯想 蔣萬安曝真相：原想請辭全力輔選

相關新聞

北市社會局相關案件延燒 綠營喊凍特別費、姚淑文坦承曾請辭

台北市長選舉成全台關注熱點，北市社會局針對兒虐、兒少安置，以及社工督導涉侵占監護長者千萬元等案件。北市民政委員會今審查社會局長特別費，民進黨議員附帶決議，在人事異動前預算不得動支，對此，社會局長姚淑文透露，有曾向台北市長蔣萬安請辭，但市長希望仍在崗位上建立相關預防機制。

強颱薔琵逼近台灣 新北84座抽水站待命、北海岸增設移動抽水機

強烈颱風「薔琵」逼近台灣，新北市水利局今召開防汛整備會議，全面盤點抽水站、水門、分洪道及防汛物資。因應9月北海岸豪大雨積水情形，水利局也在萬里、金山及石門部分低窪地區增設移動式抽水機，提升排水量能。

挺清潔隊員 侯友宜：明年健檢篩檢升級 全員配發風扇衣

新北市環保局今天舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜當場宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯友宜說，雖然任期將屆，但只要清潔隊需要，他永遠站在第一線同仁這一邊，與大家並肩作戰。

新北萬金杜鵑成功轉型獲肯定 摘下東京設計等三獎項

新北市政府推動「萬金杜鵑」品牌榮獲「2026東京設計獎金獎」、「2026亞洲設計獎金獎」及「2026傑出公關獎優異獎」，迄今已締造國內外共21個獎項佳績，農業局、在地花農及藝術家代表今天於市政會議獻獎，市長侯友宜對團隊導入跨界創意，為新北農業品牌創新與美學公私合作的豐碩成果表達肯定。

風浪漸增萬里蟹福袋特賣會延期 24至26日野柳活蟹市集暫停

受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，外海陣風與浪高漸增，為確保漁民出海作業與航行安全，原訂本周六24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」將擇期再辦；同時24至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」則暫時休市。

北投市場重建開工 蔣萬安喊公安第一

北市北投市場大樓一九八二年啟用至今，已逾四十年，經結構鑑定發現，該物氯離子含量嚴重超標，已成海砂屋，市府決定重建，市長蔣萬安說，未來新大樓將整合市場、停車及行政服務機能，打造兼具舒適與一站式洽公的複合式公共空間，預計二○三一年完工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。