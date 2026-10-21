北市社會局相關案件延燒 綠營喊凍特別費、姚淑文坦承曾請辭

台北市長選舉成全台關注熱點，北市社會局針對兒虐、兒少安置，以及社工督導涉侵占監護長者千萬元等案件。北市民政委員會今審查社會局長特別費，民進黨議員附帶決議，在人事異動前預算不得動支，對此，社會局長姚淑文透露，有曾向台北市長蔣萬安請辭，但市長希望仍在崗位上建立相關預防機制。

民政委員會中，民進黨北市議員林亮君細數蔣萬安任內，北市發生兒虐、兒少安置、托育監督缺失外，甚至有社工督導涉嫌侵占監護長者千萬元的財產，可見社會局長內部管理督導不周，要求局長特別費在局長人事異動錢，預算不得動支。

民進黨北市議員顏若芳也質疑，事前查弊或行政流程都出現重大破口。

民眾黨北市議員林珍羽指出，社會局在2024年訂定財務代管機制，但因為承辦人員更換頻繁，帳務稽核出現斷層，沒有落實規定，更質疑社安網2.0目前仍有2成5的社工人力為補足，新進人員針對長者存摺、帳戶等財產時，是否有完整SOP或者訓練等？

姚淑文坦言，對於社工侵占案很愧疚，雖然是單一個案，但整體上社會局沒有落實監督機制，有曾向蔣萬安提出自請處分或請辭，不過市長仍希望能在崗位上建立預防等機制。

姚淑文說，內部已徹底檢討，除了建立複合機制與監督機制，也規畫與台灣銀行商討信託可能及外部會計制度、信託機制。

此外，針對選前是否小內閣會改組？蔣萬安下午參加公安會報受訪指出，目前一定是要求每位首長堅守崗位，把眼前各項的問題解決，而且一定是把所有工作做到最好。