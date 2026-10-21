強颱薔琵逼近台灣 新北84座抽水站待命、北海岸增設移動抽水機

強烈颱風「薔琵」逼近台灣，新北市水利局今召開防汛整備會議，全面盤點抽水站、水門、分洪道及防汛物資。因應9月北海岸豪大雨積水情形，水利局也在萬里、金山及石門部分低窪地區增設移動式抽水機，提升排水量能。

水利局表示，市府轄管防汛設備已於昨日完成測試，包括84座抽水站、共341台機組，以及813座水門、18座橫移門，目前功能均正常，抽水站人員也已準備進駐待命。

另有80台移動式抽水機，已針對26處易積淹水地區完成布設規畫，將視後續風雨情形進場；轄內10座校園透水保水設施也已提前排空，以保留最大滯洪空間。水利局並透過智慧防汛平台24小時監控水情，結合偵水志工進行聯防。

水利局指出，考量9月北海岸豪大雨事件，近期重新盤點萬里、金山及石門積水情形，經現勘後，已在部分低窪地點增設移動式抽水機，希望在強降雨來襲時加速排水。

排水系統部分，水利局已要求各區公所及相關單位持續檢視溝渠、箱涵及雨水下水道清淤情形，全市8處分洪道也已完成專案檢查。截至10月20日止，1件破堤申請案及12件一般河道施工案，查核結果均無防汛缺口，施工單位也已完成相關應變演練。

防汛物資方面，目前全市備有逾5萬7000包砂包、630個太空包及269個防汛混凝土塊，可視災情隨時調度。

水利局長宋德仁表示，強颱可能帶來的降雨不可輕忽，若後續因防洪需求關閉橫移門或水門，市府將透過新聞、電視跑馬燈及電子看板發布訊息，並同步啟動交通改道措施，也提醒民眾行經低窪及易積水區域時提高警覺。

新北市已備妥逾5萬7000包砂包，因應颱風可能帶來的豪大雨及積淹水狀況。圖／新北市水利局提供

水利局人員檢查抽水設備運作情形，確保颱風期間機組可正常啟動。圖／新北市水利局提供

新北市水利局透過智慧防汛平台24小時監控水情，掌握雨量、積淹水及抽水設施運作狀況。圖／新北市水利局提供