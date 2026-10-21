挺清潔隊員 侯友宜：明年健檢篩檢升級 全員配發風扇衣

新北市環保局今天舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜當場宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯友宜說，雖然任期將屆，但只要清潔隊需要，他永遠站在第一線同仁這一邊，與大家並肩作戰。

新北市環保局今天在板橋體育館舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，侯友宜致詞表示，從台北縣升格至今16年，新北市清潔隊的表現可以說是「全台第一」，不僅組織文化持續改變、作戰能力提升，也展現守護城市環境的優質戰力。

侯友宜指出，過去新北市清潔隊員平均年齡約55歲，隨著人員進退、新血加入，如今已降至40多歲，愈來愈多優秀人才願意投入清潔工作，成為城市環境持續進步的重要力量。

他也提到，清潔隊最讓人肯定的是團隊合作精神，里長只要一通電話，隊員就能迅速處理問題，將民眾在意的小事當成大事，累積良好口碑，成為市民最常稱讚的市府團隊之一。

清潔隊員長期從事清運、搬運及道路清掃等高強度工作，加上夏季高溫與環境汙染帶來的健康風險，侯友宜表示，市府今年5月成立「職業安全衛生管理科」，將職災預防、健康照護及防護裝備納入專責管理。

侯友宜說，明年起清潔隊員健康檢查將改為每年一次，每人每次補助4500元；低劑量肺部電腦斷層篩檢補助也將放寬至40歲以上、不分性別均可申請，協助隊員及早掌握健康狀況。此外，新北也將率全國之先全面配發外勤清潔隊員風扇衣，透過循環散熱降低熱危害，讓隊員在高溫環境工作時多一層保障。

侯說，自己從基層歷練一路走來，始終重視清潔隊員的辛勞，「只要你們需要，我永遠站在第一線清潔夥伴這一邊」，期盼大家繼續並肩作戰，共同守護新北，讓城市成為最乾淨、最環保的地方。

活動現場也表揚100名績優清潔隊員、8名職安衛管理人員及4名交通安全管理人員。林口區隊李春季服務至今33年，他回憶當年台灣爆發口蹄疫疫情時，林口養豬場也受到影響，清潔隊必須日夜投入撲殺、掩埋等防疫工作，有時單一豬場就有數百頭豬，任務繁重，至今仍讓他印象深刻。

李春季認為，身體健康是繼續為民服務最重要的本錢，肯定市府將健康檢查改為每年一次，有機會提早預防、治療，讓清潔隊員在守護城市的同時，也能照顧好自己的健康。