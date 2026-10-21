快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

挺清潔隊員 侯友宜：明年健檢篩檢升級 全員配發風扇衣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
林口區清潔隊員李春季服務33年，獲得績優清潔人員。記者葉德正／攝影
林口區清潔隊員李春季服務33年，獲得績優清潔人員。記者葉德正／攝影

新北市環保局今天舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜當場宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯友宜說，雖然任期將屆，但只要清潔隊需要，他永遠站在第一線同仁這一邊，與大家並肩作戰。

新北市環保局今天在板橋體育館舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，侯友宜致詞表示，從台北縣升格至今16年，新北市清潔隊的表現可以說是「全台第一」，不僅組織文化持續改變、作戰能力提升，也展現守護城市環境的優質戰力。

侯友宜指出，過去新北市清潔隊員平均年齡約55歲，隨著人員進退、新血加入，如今已降至40多歲，愈來愈多優秀人才願意投入清潔工作，成為城市環境持續進步的重要力量。

他也提到，清潔隊最讓人肯定的是團隊合作精神，里長只要一通電話，隊員就能迅速處理問題，將民眾在意的小事當成大事，累積良好口碑，成為市民最常稱讚的市府團隊之一。

清潔隊員長期從事清運、搬運及道路清掃等高強度工作，加上夏季高溫與環境汙染帶來的健康風險，侯友宜表示，市府今年5月成立「職業安全衛生管理科」，將職災預防、健康照護及防護裝備納入專責管理。

侯友宜說，明年起清潔隊員健康檢查將改為每年一次，每人每次補助4500元；低劑量肺部電腦斷層篩檢補助也將放寬至40歲以上、不分性別均可申請，協助隊員及早掌握健康狀況。此外，新北也將率全國之先全面配發外勤清潔隊員風扇衣，透過循環散熱降低熱危害，讓隊員在高溫環境工作時多一層保障。

侯說，自己從基層歷練一路走來，始終重視清潔隊員的辛勞，「只要你們需要，我永遠站在第一線清潔夥伴這一邊」，期盼大家繼續並肩作戰，共同守護新北，讓城市成為最乾淨、最環保的地方。

活動現場也表揚100名績優清潔隊員、8名職安衛管理人員及4名交通安全管理人員。林口區隊李春季服務至今33年，他回憶當年台灣爆發口蹄疫疫情時，林口養豬場也受到影響，清潔隊必須日夜投入撲殺、掩埋等防疫工作，有時單一豬場就有數百頭豬，任務繁重，至今仍讓他印象深刻。

李春季認為，身體健康是繼續為民服務最重要的本錢，肯定市府將健康檢查改為每年一次，有機會提早預防、治療，讓清潔隊員在守護城市的同時，也能照顧好自己的健康。

新北市長侯友宜今天宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。記者葉德正／攝影

侯友宜 篩檢 健檢 清潔隊員 新北 高溫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清潔隊員節表揚送大禮 張善政宣布加碼福利挺基層

新北水土保持服務團守護山坡地21年 挺進新店土石崩塌守護市民安全

北市清潔隊員女廁偷拍同事 二審判賠32萬

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

相關新聞

挺清潔隊員 侯友宜：明年健檢篩檢升級 全員配發風扇衣

新北市環保局今天舉辦「115年清潔隊員節暨績優清潔人員表揚活動」，新北市長侯友宜當場宣布，明年起清潔隊員健康檢查由每兩年一次改為每年一次，並放寬低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢補助資格，40歲以上、不分性別均可申請，另將全面配發風扇衣，降低高溫作業風險。侯友宜說，雖然任期將屆，但只要清潔隊需要，他永遠站在第一線同仁這一邊，與大家並肩作戰。

新北萬金杜鵑成功轉型獲肯定 摘下東京設計等三獎項

新北市政府推動「萬金杜鵑」品牌榮獲「2026東京設計獎金獎」、「2026亞洲設計獎金獎」及「2026傑出公關獎優異獎」，迄今已締造國內外共21個獎項佳績，農業局、在地花農及藝術家代表今天於市政會議獻獎，市長侯友宜對團隊導入跨界創意，為新北農業品牌創新與美學公私合作的豐碩成果表達肯定。

風浪漸增萬里蟹福袋特賣會延期 24至26日野柳活蟹市集暫停

受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，外海陣風與浪高漸增，為確保漁民出海作業與航行安全，原訂本周六24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」將擇期再辦；同時24至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」則暫時休市。

北投市場重建開工 蔣萬安喊公安第一

北市北投市場大樓一九八二年啟用至今，已逾四十年，經結構鑑定發現，該物氯離子含量嚴重超標，已成海砂屋，市府決定重建，市長蔣萬安說，未來新大樓將整合市場、停車及行政服務機能，打造兼具舒適與一站式洽公的複合式公共空間，預計二○三一年完工。

增班上路 淡海輕軌尖峰最短2.5分鐘一班

新北淡海新市鎮人口成長，加上淡江大橋五月通車，通勤、通學與假日觀光運輸需求日增，新北捷運公司宣布，淡海輕軌本月廿四日起實施全新列車時刻表，平日及假日班次全面加密，平日早晚尖峰最短班距縮為二點五分鐘，平假日班次數提升百分之十五至廿，同時優化沿線路口號誌及列車運行時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。