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新北萬金杜鵑成功轉型獲肯定 摘下東京設計等三獎項

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市推動「萬金杜鵑」品牌榮獲「2026東京設計獎金獎」等3獎項，農業局、在地花農及藝術家代表今天於市政會議獻獎。圖／新北市農業局提供
新北市推動「萬金杜鵑」品牌榮獲「2026東京設計獎金獎」等3獎項，農業局、在地花農及藝術家代表今天於市政會議獻獎。圖／新北市農業局提供

新北市政府推動「萬金杜鵑」品牌榮獲「2026東京設計獎金獎」、「2026亞洲設計獎金獎」及「2026傑出公關獎優異獎」，迄今已締造國內外共21個獎項佳績，農業局、在地花農及藝術家代表今天於市政會議獻獎，市長侯友宜對團隊導入跨界創意，為新北農業品牌創新與美學公私合作的豐碩成果表達肯定。

新北市萬里、金山區是全台最大的杜鵑花苗產地，其供應全國達8成的綠美化工程所需。市長侯友宜表示，為吸引青農返鄉並提升產業價值，市府導入美學治理思維及進行品牌重塑，透過結合產地與藝術家，以非典型跨界策展，讓萬金杜鵑從傳統的「工程配角」躍升為具高經濟價值的「國際精品主角」，不僅帶動北海岸賞花人潮，更展現新北農業品牌獨特的傳播模式與韌性。

這份結合產業與設計美學的榮耀，歸功於公私部門深度合作。今天獻獎代表包含培育300種杜鵑品種的「杜鵑博士」萬里花卉產銷班長柳枝芳、金山花卉產銷班長嚴慶榮，以及操刀策展的團隊負責人劉國沛及吳炳嶢。

新北市農業局指出，近年除持續跨界合作辦理春季花展、攝影展及小旅行，更實質輔導花農打造融合美學的智能環控溫室，以優質的從農環境，成功吸引青農世代返鄉接棒。

本次獲得「2026東京設計獎金獎（概念設計-展覽及活動）」、「2026亞洲設計獎金獎（品牌體驗獎）」及「2026傑出公關獎優異獎（公部門品牌傳播獎）」肯定，展現公部門與在地產業跨界共創的成果。

農業局長諶錫輝強調，未來將持續深化萬金杜鵑品牌影響力，帶動北海岸全年繁榮與產業永續轉型。相關萬金杜鵑品牌動態與花展資訊，歡迎至農業局稼日蒔光FB及萬金杜鵑官網查詢

新北市推動萬金杜鵑品牌，每年跨界合作辦理春季花展，吸引民眾前往北海岸賞花。圖／新北市農業局提供
新北市推動萬金杜鵑品牌，每年跨界合作辦理春季花展，吸引民眾前往北海岸賞花。圖／新北市農業局提供

新北市導入美學治理思維及進行品牌重塑，透過結合產地與藝術家，以非典型跨界策展，讓萬金杜鵑從傳統的「工程配角」躍升為具高經濟價值的「國際精品主角」。圖／新北市農業局提供
新北市導入美學治理思維及進行品牌重塑，透過結合產地與藝術家，以非典型跨界策展，讓萬金杜鵑從傳統的「工程配角」躍升為具高經濟價值的「國際精品主角」。圖／新北市農業局提供

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