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風浪漸增萬里蟹福袋特賣會延期 24至26日野柳活蟹市集暫停
受東北季風及薔琵颱風外圍環流影響，外海陣風與浪高漸增，為確保漁民出海作業與航行安全，原訂本周六24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」將擇期再辦；同時24至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」則暫時休市。
漁業處說明，萬里蟹皆為野生捕撈，極度仰賴天氣與海象條件。根據最新氣象預報，外海陣風與浪高將持續攀升。在安全考量下捕蟹船隊已陸續返港避風休整。因現場漁獲供應受阻，原訂24日推出的產地限量福袋特賣活動擇期再辦，具體重啟日期將視後續天氣回穩狀況另行對外公布。
24至26日的「野柳漁港假日活蟹市集」則暫時休市，請期待已久的民眾多多包涵。另配合特賣會活動規劃的「捕蟹趣」及「漁村漫慢遊」活動亦同步擇期辦理，相關資訊請至螃蟹快報by萬里蟹官方粉絲頁 ( https://www.facebook.com/WanliCrab ) 查詢。
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