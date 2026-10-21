北投市場重建開工 蔣萬安喊公安第一

北市北投市場大樓一九八二年啟用至今，已逾四十年，經結構鑑定發現，該物氯離子含量嚴重超標，已成海砂屋，市府決定重建，市長蔣萬安說，未來新大樓將整合市場、停車及行政服務機能，打造兼具舒適與一站式洽公的複合式公共空間，預計二○三一年完工。

工務局新工處表示，未來北投市場新大樓將規畫為地上十層、地下五層建築，提供一千一百個停車位，低樓層作為市場使用，完善通風、空調及環境清潔設施，讓攤商擁有更舒適營業環境，也讓民眾享有優質採買空間。

高樓層則整合區公所、聯合醫院及國稅局等單位，提供多元便民服務，讓市民不必奔波，就能一次完成多項洽公需求。

蔣萬安昨出席開工致詞表示，北投市場原先規畫透過整修改善環境，但他實地走訪時，接獲市場自治會及攤商反映，建物存在海砂及結構嚴重受損等問題。

他強調，公共安全是最核心的考量，既然要解決問題，就應該一次做到位，因此市府於二○二三年決定改採全面拆除重建，透過整體規畫與資源投入，從根本改善市場環境，確保攤商與市民的使用安全。

新工處表示，重建後的北投市場大樓，不僅強化結構抗震設計，全面提升建築物的安全性與耐用度，更以取得「黃金級綠建築標章」及「智慧建築標章」為目標。