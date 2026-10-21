增班上路 淡海輕軌尖峰最短2.5分鐘一班

新北淡海新市鎮人口成長，加上淡江大橋五月通車，通勤、通學與假日觀光運輸需求日增，新北捷運公司宣布，淡海輕軌本月廿四日起實施全新列車時刻表，平日及假日班次全面加密，平日早晚尖峰最短班距縮為二點五分鐘，平假日班次數提升百分之十五至廿，同時優化沿線路口號誌及列車運行時間。

多數通勤族對淡海輕軌班距加密都叫好，王姓乘客說，尖峰時段上班、上學人潮集中，縮短班距有助減少候車時間，也降低月台及車廂擁擠；李姓乘客說，若要趕上班，還是會選擇搭班次更密的捷運紅線，若能協調北捷增加班次，能造福更多通勤族。

新北捷運公司總經理吳國濟提到，今年九月平均日運量達一萬七五二四人次，整體運量穩定成長，此次調整以「尖峰更密集、離峰更便利、假日更好搭」為重點。

目前平日上午六時至九時，綠山線與藍海線重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）班距從原本三至五分鐘，縮短為二點五至五分鐘，增加三班次，每小時最大運能提升至二千七百人次；下午五時至晚間九時下班尖峰，從五至十分鐘縮短為五至七點五分鐘，增加五班次。

平日全天總班次數提升百分之十五，讓旅客搭車更從容。

新北捷運考量淡江大橋通車後的觀光需求，及未來沙崙文創園區發展，假日全日班次數提升近百分之廿，前往淡水漁人碼頭、沙崙及淡海新市鎮等景點更便捷，減少自行開車找停車位困擾。除增加班次，也同步優化沿線路口號誌及列車運行效率，透過調整號誌周期、減少停等時間，讓列車行駛更順暢。