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台北文化獎30屆頒獎 簡靜惠、劉振祥獲殊榮

中央社／ 台北20日電

第30屆台北文化獎頒獎典禮今天舉行，由默默在幕後為台灣藝文環境耕耘50年的洪建全教育文化基金會創辦人簡靜惠，及以鏡頭記錄台灣民主運動、電影及舞蹈的攝影家劉振祥，獲此殊榮。

台北市文化局今天在中山堂光復廳舉辦「第30屆台北文化獎」頒獎典禮，經各界推薦與報名，再由評選委員會審議，頒獎表彰對台北文化發展具卓越貢獻的簡靜惠、劉振祥。市長蔣萬安亦與會致敬。適逢30週年，文化局特地邀約歷屆得主齊聚一堂，並籌劃紀念專書、打造全新獎座，表達敬意與感謝。

關於本屆獲獎者簡靜惠，她在1971年創辦洪建全教育文化基金會，於藝術與知識匱乏的年代，出版文學批評期刊「書評書目」、成立台灣第一座視聽圖書館，以及開辦「敏隆講堂」，啟蒙跨世代的青年學子，並成為台北藝文人士匯聚交流的地標。

遴選委員李應平說，簡靜惠為台灣藝文環境耕耘超過50年，啟迪思潮、播種藝文，並支持藝術家與藝文團體。受邀作為引言人的網路家庭董事長詹宏志，與洪建全基金會的交情始自青年時期，見證簡靜惠的無私，他說，簡靜惠不僅以資源提供支持，更以溫暖的陪伴、長遠的眼光，串聯起出版、藝術、教育與社會的網絡。

文化局說，劉振祥是以鏡頭保存時代，讓城市記憶持續被看見，他用攝影記錄台灣社會、藝術與文化，作品涵蓋了台灣解嚴前後的民主運動、社會變遷，也參與了導演侯孝賢的「戀戀風塵」、導演楊德昌的「恐怖分子」等經典電影的劇照拍攝，並記錄雲門舞集。

遴選委員廖仁義說，劉振祥的作品已經以獨特的觀看視角，建立屬於自己的攝影風格與美學。

與劉振祥有著近40年情誼的引言人、雲門舞集創辦人林懷民說，劉振祥不只是台下的記錄者，更是深入排演場與舞台背後、理解舞蹈靈魂的同行者、創作者，透過長時間的觀看與凝視，將舞者舉手投足的瞬間與時代變遷交織於光影中，讓一個時代的台灣文化記憶化作永恆。

台北文化獎 文化局

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