新北水土保持服務團守護山坡地21年 挺進新店土石崩塌守護市民安全

新北市今天舉辦水土保持服務團成立21周年組訓交流活動，獲副市長朱惕之頒獎表揚。服務團不僅連續6年獲得農業部全國績優服務團獎項，並助新北奪得今年坡地金育獎直轄市第2名，今年6月新店土石崩塌案中更挺進前線守護市民財產安全。

農業局指出，由土木、水保、水利及大地等4大專業技師公會共同組成的新北市水土保持服務團，集結80位具水土保持專業的技師，平時提供民眾免費水土保持諮詢服務。今年6月18日新店區新坡一街社區因豪雨道路邊坡土石崩塌，團長蘇育瑞與團員們趕赴現場協助掌握邊坡災情並進行研判。市府也啟動跨局處搶災機制，迅速完成道路管制、邊坡覆蓋、鋼軌樁緊急防護及自動化監測，將二次災害風險降至最低，展現公私協力的高效搶災量能。

本次組訓也特別頒發114年淨零碳排減碳優秀設計獎項，肯定得獎團隊為水土保持工程樹立低碳設計典範。市府將持續鼓勵技師將減碳技術應用於水保工程，讓更多專業團隊投入低碳創新設計，朝向淨零排放與韌性城市目標邁進。

副市長朱惕之表示，新北市山坡地面積占全市約88%，水土保持攸關市民安全與環境永續，感謝新北市水保服務團21年來與市府攜手守護山坡地，持續深入地方提供專業諮詢、技術服務及宣導，提升市民水土保持觀念。

農業局表示，新北市水保服務團提供更便利、專業的水土保持諮詢，持續為民服務，讓民眾合法、安全利用山坡地；如有相關問題，可至新北市農業局網站預約諮詢，或撥打農業局水土保持服務專線洽詢。

新北水保服務團21年來與市府攜手守護山坡地。圖／新北市農業局提供

新店區新坡一街社區發生土石崩塌，團長蘇育瑞趕赴現場協助市府掌握邊坡災。圖／新北市農業局提供