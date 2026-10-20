申辦網路有好康 汐止觀天下月月抽MacBook

觀天下有線電視推出的月月抽MacBook活動持續進行中，民眾只要申辦網路就有機會中大獎，這一輪第3個月的活動，在10/16日直播抽獎，抽中的幸運得主到門市領獎時，除了肯定觀天下網路快又穩，對於抽到MacBook好開心。

幸運的用戶得到大獎「MacBook」，中獎人在第一時間接獲通知後，就開心的到門市辦理領獎手續，由觀天下有線電視公司總經理親自將提貨券頒給幸運得主，臉上洋溢著藏不住的喜悅，剛搬來汐止就申辦觀天下寬頻網路，沒想到竟然能幸運中大獎，使用的這段也肯定申辦的網路品質。

民眾說，是從八里搬來汐止，因為跨區做一個轉換，所以才有寬頻新申辦的部分，目前使用狀況很好，網路都還是順暢的，這次能夠抽中大獎，接到電話通知時一開始還想說是真的還假的，想說是在門市領取就過來看看，還真的是中了一台MacBook。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，這次抽的是九月份的得獎名單，這次得獎的是住在汐止的朋友，這個活動從七月辦理現在，其實非常踴躍，也希望既有的有線電視用戶來申辦寬頻，或是從外地搬到觀天下區域，包括汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、平溪的用戶，都可以來申辦寬頻，每個月都是針對新申辦寬頻用戶，去抽出一位獲得MacBook的幸運兒，歡迎大家踴躍申辦寬頻網路。