數位集章結合女性故事劇場 探索淡水街區魅力

在結合經濟部中小及新創企業署「115年度中小微企業數位轉型計畫在地輔導團」支持下，淡水旅學堂過去針對淡水觀光推動「淡海旅學集章尋寶」，讓遊客走進淡水街區，透過LINE數位集章探索22間特色店家。經過將近4個月的活動，並透過「賦舞女力」戲劇巡演，進行成果發表，延續淡水女路的精神，支持在地女性學習地方文史、故事轉譯與戲劇表達。

淡水旅學堂計畫負責人李琪表示，活動結合地方故事、商家任務與主題路線，並透過「賦舞女力1.0」走讀劇場，呈現淡水女性的生命故事，在「英國奶奶－淡海旅學集章尋寶成果發表會」中，由賦舞女力1.0學員，以三幕戲劇演繹從跨國相遇、結為伴侶，到落腳淡水創業的人生歷程。參與者跟隨帶路人走訪馬偕街、重建街等街區，在觀劇與尋寶之間，認識女性故事與地方生活。

最後英國奶奶主廚Amy與先生鄧子翼親自現身，將成果發表會推向最高潮。當戲劇中的主角來到觀眾面前，跨國相遇與在地扎根的故事有了真實的回應，也讓「把異鄉變故鄉」成為這場走讀劇場最動人的註腳。透過學員將人物經歷轉化為劇情，隨著走讀路線在街區據點演出，讓觀眾一邊行走、一邊看戲，從女性視角認識淡水的多元文化，也讓參與演出的女性拓展新的能力與人生舞臺。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，希望讓女性從認識地方故事開始，逐步成為說故事、演故事的人。透過賦舞女力戲劇巡演，讓她們的學習與生命經驗被看見，再結合淡海旅學集章尋寶，邀請旅人走進街巷、認識店家，讓女性培力與地方共好在旅行中相遇。

旅學堂以「共學、共玩、共好」為核心，將數位集章作為走進地方的入口，邀請民眾放慢腳步，在店家互動與街巷探索中，看見淡水的人文風景。