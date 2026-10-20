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瑞芳甕仔潭橋及半嶺路段改善完工 提升山區道路安全

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區公所協助辦理路面鋪設及橋梁欄杆改善工程，全面翻新路面，並完成甕仔潭橋欄杆設置，進一步提升道路安全性。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區公所協助辦理路面鋪設及橋梁欄杆改善工程，全面翻新路面，並完成甕仔潭橋欄杆設置，進一步提升道路安全性。圖／觀天下有線電視提供

為提升地方道路通行品質及用路安全，瑞芳區弓橋里甕仔潭橋及半嶺路段已完成路面鋪設工程，甕仔潭橋欄杆也同步完工，改善原有路面裂痕及長期潮濕、容易滋生青苔等問題，讓居民行車通行更加平穩、安全。

弓橋里甕仔潭橋及半嶺路段因鄰近山區，環境較為潮濕，遇雨時路面容易滋生青苔，加上部分路段原有裂痕，增加機車及車輛通行的風險。為改善道路環境，經瑞芳區公所協助辦理路面鋪設及橋梁欄杆改善工程，全面翻新路面，並完成甕仔潭橋欄杆設置，進一步提升道路安全性。

弓橋里長朱靜琪表示，半嶺路這段道路因地處山區，長期受到潮濕環境影響，每逢下雨便容易出現青苔，加上原有路面裂痕，讓居民騎車經過時難免擔心。如今路面重新鋪設完成，橋梁欄杆也已完工，看到道路變得更加平整、通行安全更有保障，讓人感到安心，也感謝瑞芳區公所協助及工程人員辛勞付出。

朱靜琪表示，道路安全與居民日常生活息息相關，未來也會持續關心地方需求，積極爭取各項建設，逐步改善生活環境，讓弓橋里居民享有更安全、便利的通行品質。

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