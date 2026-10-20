琴平町物產展瑞芳登場 台日友好交流邁入第六屆

為深化日本香川縣琴平町與新北市瑞芳區之間的友好交流，琴平町與九份商圈於10月20日至21日在瑞芳區民廣場共同舉辦「琴平觀光物產展活動」，今年邁入第六屆，結合日本特色物產、美食體驗及在地特色攤位，促進台日文化與觀光交流，邀請民眾一同感受跨國友誼與地方魅力。

活動現場由日方準備道地讚岐烏龍麵供民眾免費試吃，吸引不少民眾駐足品嚐；此外，也邀請瑞芳在地社區、九份茶坊及九份老街等單位設攤，展現在地文化、特色商品與觀光魅力。透過日本美食與瑞芳在地特色的交流呈現，讓民眾在品味異國風味的同時，也能認識瑞芳豐富的觀光資源，現場氣氛熱絡。

瑞芳區長楊勝閔表示，九份與琴平町多年來持續推動文化及觀光交流，今年活動邁入第六屆，展現雙方長期累積的友好情誼，也為地方觀光帶來更多交流契機。本次活動將持續至明（21）日下午4時，歡迎民眾把握最後一天前往瑞芳區民廣場，品嚐道地讚岐烏龍麵、逛特色攤位，感受台日文化交流的熱情與魅力。