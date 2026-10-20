「聽見幸福」感恩音樂會24日板橋登場 簡文秀、殷正洋同台獻唱

板城愛鄰協會將於10月24日下午2時30分，在後埔國小B1演藝廳舉辦「聽見幸福」板城愛鄰感恩音樂會，邀請聲樂家簡文秀、金曲歌王殷正洋等人演出，活動免費免票入場，盼透過音樂與藝術凝聚社區情誼、傳遞關懷。

主辦單位表示，此次音樂會由板城愛鄰協會攜手簡文秀製作，演出陣容包括簡文秀、殷正洋、小提琴家李梅箋、薩克斯風演奏家孫維廷，以及喜樂管弦樂團、雅音詩班合唱團與板城太鼓隊，演出內容涵蓋太鼓、管弦樂、美聲及二重唱等不同形式。

其中，簡文秀也將在現場獻唱「甜蜜蜜」，希望以熟悉旋律拉近與在地居民的距離，讓市民在秋日下午透過音樂感受社區交流與陪伴。

音樂會當天下午1時起，後埔國小穿堂將先舉辦「幸福市集」，規畫文創及藝術手作攤位，義賣所得將捐助新北在地公益單位，邀請民眾逛市集之餘，也能共同投入公益。

主辦單位表示，音樂會免費免票，現場另將贈送限量LED手電筒，索完為止；由於演藝廳席次有限，建議有意參加的民眾提早到場。