海砂屋耐震不足…北投市場啟動改建 蔣萬安：公共安全放第一位

台北市長蔣萬安今出席「北投大樓暨市場拆除及改建工程」開工祈福。蔣表示，市府始終將公共安全放第一位，因此決定北投市場原整修，調整為全面拆除改建。未來新大樓將整合市場、停車及行政服務機能，打造兼具舒適與一站式洽公的複合式公共空間，預計2031年完工。

工務局新工處表示，未來北投市場新大樓將規畫為地上10層、地下5層建築，提供1100個停車位。低樓層作為市場使用，完善通風、空調及環境清潔設施，讓攤商擁有更舒適的營業環境，也讓民眾享有優質採買空間；高樓層則整合區公所、聯合醫院及國稅局等單位，提供多元便民服務，讓市民不必四處奔波，就能一次完成多項洽公需求。

蔣萬安今天出席開工致詞表示，北投市場原先規畫透過整修改善環境，但他實地走訪時，接獲市場自治會及攤商反映，建物存在海砂及結構嚴重受損等問題。他強調，公共安全是最核心的考量，既然要解決問題，就應該一次做到位，因此市府於2023年決定改採全面拆除重建，透過整體規劃與資源投入，從根本改善市場環境，確保攤商與市民的使用安全。

蔣也特別感謝市場自治會、攤商夥伴及在地里長，在改建過程中的支持與協助，讓工程得以順利推進。針對施工可能造成周邊影響，蔣強調，市府將積極做好噪音防制、環境維護及垃圾清運等配套措施，包括設置垃圾子母車、加強環境巡查與清潔消毒，以及增設監視器等，盡可能降低施工對周邊居民日常生活的影響。

新工處工務科科長高銘伸表示，北投市場大樓原建物自1982年啟用至今，已逾40年。經專業結構鑑定發現，該建築物之氯離子含量嚴重超標（俗稱海砂屋），且耐震能力不足，表面已出現混凝土剝落等結構安全疑慮，為確保市民採買及洽公等的公共安全，並同步推動地區整體發展，市府團隊展現魄力，將原整修計畫調整為「全拆除重建」工程。

新工處表示，重建後的北投市場大樓，不僅強化結構抗震設計，全面提升建築物的安全性與耐用度，更以取得「黃金級綠建築標章」及「智慧建築標章」為目標。工程預計2031年完工。