鐵農三項趣味競賽、廢豬舍變藝文基地 新北2金牌農村代表出征全國競賽

新北市今天舉辦第四屆金牌農村頒獎典禮，由貢寮區森川里海社區合作社及淡水區忠寮社區發展協會獲得金牌，兩社區後續將代表新北市參加全國金牌農村競賽。農業局長諶錫輝表示，感謝所有社區夥伴的付出與努力，繼續攜手邁向永續農村的未來。

農業局表示，榮獲金牌的新北市生態生活促進會暨有限責任新北市貢寮森川里海社區合作社，以友善耕作守護水梯田、埤塘及周邊生態，營造葦草蘭、黃腹細蟌、青鱂魚等珍稀物種棲地。將閒置的吉林分校活化為里山實踐基地，串聯農事體驗、生態教育與地方文化，讓老空間成為農村學習與交流的重要場域。

其中極具特色的鐵農三項將傳統農事轉化為趣味競賽，讓民眾在體驗中認識早期農村生活智慧；擔米籮與柴舉重現前輩扛起180斤稻穀與300斤薪柴的負重考驗，竹水管則展現早期利用剖竹及地勢高低差引水的智慧。透過寓教於樂的體驗拉近青年、遊客與土地的距離，也讓世代累積的農業智慧持續傳承。

同樣獲得金牌肯定的新北市淡水區忠寮社區發展協會，結合永續農村理念，走出獨具藝文特色的發展路線。舉辦淡水福爾摩莎國際詩歌節，邀請國內外詩人走進忠寮詩路吟誦交流，為百年聚落增添國際藝文色彩。並透過地景藝術與空間再利用，將長期閒置的昔日豬舍轉化為山之山食驗室，推廣食農教育、藝術創作，居民也共同守護農田、溪流及聚落環境，展現忠寮農村的新生命力。

除金牌社區外，本屆銀牌由石碇區永安社區發展協會及平溪區紫東社區發展協會獲得；銅牌則由石門區嵩山社區發展協會、石碇區烏塗社區發展協會及觀音山長青協會獲得。

農業局長諶錫輝致詞表示，新北市人口數居全國之冠，海岸線也長達145公里、全國排名第4，是全國唯一海岸線如此長的直轄市。山坡地占比達88%在直轄市中最多，淡水河流域長度則排名全國第3。豐富的地景特色造就與眾不同的社區，居民不只守護森林、梯田，也守護古厝。

諶錫輝說，在這次評鑑中獲得金牌農村的新北市生態生活促進會暨有限責任新北市貢寮森川里海社區合作社，經過地方創生、中央輔導與學校團隊進駐，孕育出非常優秀的成果，特別感謝張理事長守護水梯田與生態，以及簡經理引進鐵農三項與NGO團體的陪伴。

另一個金牌農村淡水區忠寮社區發展協會，在理事長與總幹事帶領下從推動綠電、傳承古厝與詩歌文化，到重新計畫把青農與青年找回來；特別是將廢棄豬舍改造為藝文創作與交流空間，展現了極佳的未來發展性。這兩個社區後續將代表新北市參加3年1次的全國金牌農村競賽。

諶錫輝表示，市府將全力支持社區夥伴，感謝大家在生產、生活、生態三生面向的付出，希望繼續攜手邁向永續農村。新北市農村味・新北風成果展即日起至23日在市府1樓大廳登場，集結農村特色展示與多元體驗活動，邀請民眾認識新北農村風貌，詳細資訊可至「稼日蒔光」臉書查詢。

農業局長諶錫輝與得金牌的貢寮森川里海社區合作社合影。記者黃子騰／攝影

農業局長諶錫輝及獲得金牌的2各社區代表。記者黃子騰／攝影

農業局長諶錫輝與得獎社區大合影。記者黃子騰／攝影