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淡海輕軌24日起每日增開逾40班 最短2.5分鐘一班

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡海輕軌時刻表。圖／新北市捷運公司提供
淡海輕軌時刻表。圖／新北市捷運公司提供

淡海新市鎮人口持續成長和淡江大橋通車，通勤、通學與假日觀光運輸需求日增，新北捷運公司宣布，淡海輕軌自24日起實施全新列車時刻表，平日及假日班次全面加密，其中平日早晚尖峰最短班距縮短至2.5分鐘，平假日班次數提升15-20%，同時優化沿線路口號誌及列車運行時間。

新北捷運公司總經理吳國濟提到，今年9月平均日運量達1萬7524人次，整體運量呈現穩定成長趨勢，此次調整以「尖峰更密集、離峰更便利、假日更好搭」為重點。

平日早尖峰，綠山線與藍海線重疊路段（紅樹林站至濱海沙崙站）班距縮短至最短2.5分鐘；下班午尖峰最短為5分鐘，減少通勤族候車時間。平日全日總班次數提升15%，讓旅客搭車更從容。

新北捷運公司考量淡江大橋通車後的觀光需求，以及未來沙崙文創園區發展，假日全日班次數提升近20%，方便民眾前往淡水漁人碼頭、沙崙及淡海新市鎮等景點，假日出遊不必趕時間，也能減少自行開車找停車位的困擾。

新北捷運公司說，除增加班次，也同步優化沿線路口號誌及列車運行效率，透過調整號誌週期、減少列車停等時間，讓列車行駛更加順暢。本次時刻表也配合捷運淡水信義線優化紅樹林站轉乘銜接，減少旅客轉乘等候時間。未來將持續觀察各時段運量變化，滾動調整營運服務，提供更便利、舒適的乘車環境，也鼓勵民眾多利用大眾運輸，讓淡海輕軌成為淡海地區通勤、通學及觀光出遊的最佳選擇。

新北捷運公司提醒，24日起適用新版列車時刻表，請旅客出發前至新北捷運公司官網查詢，妥善規畫行程。

淡海輕軌 淡江大橋 新北捷運

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