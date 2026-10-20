颱風薔琵逼近 蔣萬安：依既有程序判斷、決定

颱風薔琵逼近，台北市長蔣萬安今天表示，上午已透過市政會議了解各局處防颱整備工作，晚間也將主持北市府颱風整備會議，密切關注颱風動態，並依照既有程序判斷、決定。

根據中央氣象署資訊，最新預測颱風薔琵北轉時間較預期快，不排除最快明天晚間發布海警、22日發布陸警；23、24日受颱風影響最顯著，北部、宜蘭防大雨或豪雨。

蔣萬安上午出席「北投大樓暨市場拆除工程及改建工程」開工祈福典禮前接受媒體聯訪表示，在市政會議已聽取各機關整備工作及最新颱風動態，晚間將至災害應變中心主持颱風整備會議，密切關注、掌握風勢及雨勢，依照既有程序判斷並決定。

針對松機遷建議題，衛福部長石崇良上午在立院受訪時說，醫療後送沒有分多少件是「真正急的」，每一件急的都一樣重要，不應單純看統計數字，就忽略松機在緊急後送上扮演的角色。

蔣萬安對此回應，根據北市掌握，這3年連江縣後送人次是158人次、急重症病患32人次，醫療後送需求非常多元，會給予不同配套，每一件都非常重要，但相對應也有分輕重緩急。

此外，內政部長劉世芳今天說，空勤總隊在松山機場的主要任務就是支援北部縣市，目前無第二種替代方案；交通部長陳世凱則表示，不太曉得蔣萬安所說的綠色通道是什麼，建議他與各部會討論。

蔣萬安回應，市府非常願意與中央各部會討論、溝通，針對救災需求，可考量保留直升機配置。至於何謂綠色通道，他說，未來若有緊急需求，抵達桃園機場後，透過高速公路可快速通行，做相關管制措施，這些都可納入整體評估，與各界討論執行細節。

媒體問及最新台北市長選情民調，蔣萬安與沈伯洋支持度出現交叉，由沈伯洋領先。蔣萬安說，會參考民調數據，但最重要的是呼籲支持台北市這4年端出的漂亮成績單的民眾，11月28號勇敢站出來，投下關鍵一票。

記者也問到，今晚蔣萬安將首度接受主持人謝震武節目專訪，是否會視為「破圈」第一站。蔣萬安說，他一直都在破圈，每天受訪、提出施政議題，在議會或地方溝通協調不分黨派，照顧市民也不分顏色，最重要是立場始終一致，不會改變過去主張，對於晚間節目可拭目以待。