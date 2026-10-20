關渡大橋「大」字滿血回歸 洪孟楷盼推動關渡新橋串聯台64線

連接新北市八里、淡水的重要橋梁關渡大橋，疑因今年7月巴威颱風狂風肆虐導致橋頭匾額的大字不翼而飛，民眾發現後在臉書社團PO文戲稱：「橋都不大了！」立委洪孟楷說公路局已於昨夜進場安裝，今天清晨已將大字裝回，讓關渡大橋滿血回歸。

立委洪孟楷在臉書發文表示，眼尖一點的鄉親經過關渡大橋時應該都有發現，匾額上的大字不見了，有人開玩笑說：「難道淡江大橋通車後，關渡大橋就不夠大了，所以把大字拿掉？」真的誤會大啦。第一時間向主管機關公路局反應，是原本的大字出現破損脫落。

洪孟楷說，民國72年通車的關渡大橋，陪伴鄉親超過40年，是淡水、八里重要的交通命脈。他上任後持續爭取投入近3億元，進行橋梁耐震補強、橋面防水及鋪面改善，希望讓大家走得更安心、更安全。大工程要做好，小細節也不能漏掉，更不能出現落漆的狀況。

洪孟楷表示，有人每天經過它上班、上學，有人跨越它回家團聚。從淡水、八里到五股、北投，43年來關渡大橋陪伴無數鄉親走過人生的每個階段。它早已不只是一座橋，更是家鄉的風景、共同的記憶，以及一份無可取代的感情。一個大字看似小事，卻是鄉親心中的大事。公路局已在9月初委託重新製作不鏽鋼鈦金字，10月5日已製作完成，昨天深夜第一線工程人員漏夜進場安裝，今天一早大家熟悉的「關渡大橋」完整重現國人眼前。

洪孟楷指出，這次修復的不只是一塊牌面，更是大家熟悉的景象，感謝所有在深夜默默付出的工作夥伴用心付出，讓這座陪伴我們43年的老朋友，再次以最完整的面貌迎接每一天。洪說不只關渡大橋、淡江大橋，未來更要積極爭取第三座跨河橋梁， 配合淡北道路建設推動關渡新橋規劃，並評估串聯台64線的可行性，讓淡水、八里的交通更加順暢。

公路局昨天深夜進場安裝。圖／截自立委洪孟楷臉書