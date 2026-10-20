李四川出席樂活大樓開幕 喊讓長者安居

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川昨出席「無子西瓜樂活大樓」開幕，李稱讚這棟大樓充滿笑聲與溫暖，是他看過「最偉大的大樓」，他若當市長一定讓長者住得安全，也能繼續發揮專長、服務社會。

位在林口區的樂活大樓昨開幕，八十八歲創辦人王建煊公開表達對李四川接棒的期待，還邀侯卸任後到大樓參與服務。王建煊表示，他搬到林口八年，深刻感受到侯友宜對新北市的付出，他說，侯友宜頻繁陪著李四川出席活動，就是希望向市民推薦一位能夠繼續領導新北市的人，城市能否繁榮進步，與領導者有很大關係。

李四川則說，他與侯市長是並肩前行好戰友，侯交給他的麥克風比鐵鎚還重，「我接的不是他的位置，我要接的是他交下來的責任」。

無子西瓜基金會攜手新希望浸信會、救國團、瑞智基金會及更生少年關懷協會等團體，將林口一棟原作為教會使用的五層樓建築，打造為「無子西瓜樂活大樓」，透過運動休閒、終身學習、失智關懷、長輩文創及全齡共融等五大方向，提供長者活動與學習空間，促進不同世代交流。

李四川日前公布「安心生活三大行動」，六十五歲以上長者均可申請居家安全檢查，七十五歲以上獨居、失智失能及高風險長者，由政府主動到宅，針對用電、防火、防災、防跌、無障礙及急難安全進行檢查，符合改善標準者，每戶最高補助三萬元。李昨也談及成立銀髮人才中心構想，他說，希望讓高齡人才有機會迎來第二春，鼓勵長輩走出家門為社會及市民服務。